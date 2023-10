El vínculo entre ansiedad, estrés y sexualidad: ¿Cómo afrontarlos?

Basándose en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM-5) , Antonio Escobar, psicoterapeuta de pareja , señala que “el trastorno del interés/excitación sexual femenino se manifiesta principalmente por una disminución significativa del deseo sexual, los pensamientos sexuales, el interés por iniciar actividades sexuales, excitación o placer sexual, excitación por estimulantes internos o externos y una falta de sensaciones genitales y no genitales durante el sexo”.

El tratamiento no médico para la disfunción sexual femenina incluye varias estrategias, por ejemplo, la comunicación abierta.

Incluso si no está acostumbrado a hablar sobre lo que le gusta o no, aprender a hacerlo y brindar retroalimentación no amenazante propicia un mejor vínculo. Además, es clave promover un estilo de vida más saludable.