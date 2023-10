Entrenar el core no es excederse al hacer abdominales

Ahora, ¿los abdominales fortalecen esta área? No, según Zaldaña, los abdominales comunes no fortalecen el core. De los músculos que comúnmente se trabajan en el gimnasio para fortalecer esta área, se incluyen los grupos musculares: el recto abdominal y el oblicuo externo, que, aunque forman parte del core, no actúan de manera local.

“Además, estas rutinas no contribuyen a fortalecer los músculos principales abdominales, que son el transverso abdominal y el oblicuo interno, es decir, los músculos más profundos de la pared abdominal y que tienen su origen en la columna lumbar”, añade.

“Es importante entender que tener una masa muscular aumentada (hipertrófica) no necesariamente significa tener fuerza y estabilidad en las articulaciones. Lo mismo ocurre con la columna; tener una musculatura de la columna fuerte no necesariamente significa tener una columna estable”, concluye. A continuación, se presentan los ejercicios indicados para fortalecer y dar estabilidad al núcleo.