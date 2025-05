¿Lo critican? Blíndese del juicio ajeno sin perderse a sí mismo

Por eso, aunque sepamos que una crítica carece de fundamento, la mente no siempre se deja convencer. “A pesar de que se sepa que creer en estos comentarios es negativo para la autoestima , no se evita el malestar que pueden generar por segundos”, señaló Andino.

Según la especialista, no es simplemente una cuestión de buscar aprobación, sino de proteger la supervivencia emocional , que desde tiempos ancestrales ha dependido del grupo.

Tegucigalpa, Honduras.- Hay comentarios que no deberían afectarnos, pero lo hacen. Aunque sepamos que son injustos, infundados o malintencionados, algo en nuestro interior se inquieta.

La buena noticia es que este patrón puede romperse. Andino comentó que comparte con sus pacientes una herramienta denominada “la regla de los cinco puntos”. Consiste en hacerse estas preguntas cuando una crítica nos hiere:

“Uno: ¿de dónde viene este comentario? Dos: ¿cómo es la vida de esta persona hoy en día? Tres: ¿qué tanto me conoce para opinar así? Cuatro: ¿cuánta entrada y confianza le he dado? Y cinco: ¿lo que dice esta persona me define hoy en día?”.

Cada interrogante actúa como un filtro que recoloca la crítica en su sitio: fuera del núcleo de la identidad. Porque al final, como concluye la experta, nadie debería tener más autoridad sobre su historia que usted mismo.