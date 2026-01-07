Pleno de magistrados decide mañana si recusan o no a la titular de la CSJ en caso del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de abordar la recusación realizada contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, el pleno de magistrados se reunirá mañana jueves 8 de enero, para decidir si es recusada o no. La acción procesal se debe a que, el titular del Poder Judicial se autodesignó como juez para conocer la admisión del requerimiento fiscal emitido contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona. Sin embargo, esa decisión fue objeto de una recusación interpuesta por la abogada Claudia Erazo , apoderada legal de los magistrados Flores y Barahona; sustentando la acción legal, en que la magistrada Rebeca Ráquel es militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), contraria a los partidos a los que pertenecen los requeridos.

Para que Ráquel sea recusada, el pleno de magistrados deberá de nombrar a una Corte de Apelaciones (tres magistrados), que actuarán como Tribunal de Alzada, para que sean estos los que determinen si la presidenta de la CSJ será recusada y si es el caso, no podría conocer el requerimiento fiscal contra los dos magistrados del TJE y en su defecto, nombrarían a otro para hacer el papel de juez natural.

Acusación

El requerimiento fiscal contra Mario Flores (representante del Partido Nacional y Miriam Barahona (representante del Partido Liberal), fue emitido por el Ministerio Público (MP), el 10 de noviembre de 2025.

El ente acusador del Estado sustentó la acción legal, aduciendo que los dos acusados cometieron el delito de prevaricato judicial, al emitir resoluciones contrarias a la ley.