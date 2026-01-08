Nasralla descarta alianzas de sus diputados con Libre y el Partido Nacional en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-Aunque su oportunidad para la presidencia del país con el Partido Liberal concluyó, Salvador Nasralla aseguró que su compromiso sigue en pie y ahora innegociable dentro del Congreso Nacional (CN), pues no permitirá "alianzas politiqueras" con las fuerzas que han gobernado anteriormente.
Nasralla enfatizó que su bloque parlamentario se mantendrá distante tanto de la izquierda como de la derecha convencional, pues asegura tener una estrategia que se centra en representar a una "nueva clase política" que priorice la honestidad y la transparencia por encima de los acuerdos bajo la mesa.
"Mi único compromiso y objetivo después de haber sacado 1.8 millones de votos(de los cuales 300,000 se los pusieron al partido nacional que sólo sacó 1.2 millones ) en las elecciones del 30 de noviembre 2025 y el compromiso que exijo a los diputados del Partido Liberal es que no haremos alianzas politiqueras", afirmó.
El ingeniero recordó el historial de las administraciones pasadas, señalando directamente los actos de corrupción ocurridos en el Legislativo y "lo robado entre 2010 y 2022 desde el Congreso Nacional por algunos diputados del Partido Nacional que pretenden volver a mandar".
Detalló que los 41 votos de la bancada liberal serán para aprobar una Junta Directiva que se comprometa públicamente y estará estrictamente condicionado a una agenda de reformas estructurales que considera urgentes para la nación.
Entre ellas, mencionaron las "reformas electorales profundas, segunda vuelta presidencial, ciudadanización y despolitización total del proceso electoral, separación de fechas en elecciones para alcaldes diputados y presidente, conteo y auditoría técnica, no partidaria, CNE independiente, aprobación inmediata de la CICIH, sin condicionamientos y con independencia real y una reforma de la Ley Orgánica del Congreso, para acabar con abusos, juntas directivas de facto y falta de transparencia".
Nasralla reiteró que el Partido Liberal y sus diputados están listos para liderar las transformaciones que la ciudadanía demanda tras las urnas.