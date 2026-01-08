Nasralla descarta alianzas de sus diputados con Libre y el Partido Nacional en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-Aunque su oportunidad para la presidencia del país con el Partido Liberal concluyó, Salvador Nasralla aseguró que su compromiso sigue en pie y ahora innegociable dentro del Congreso Nacional (CN), pues no permitirá "alianzas politiqueras" con las fuerzas que han gobernado anteriormente.

Nasralla enfatizó que su bloque parlamentario se mantendrá distante tanto de la izquierda como de la derecha convencional, pues asegura tener una estrategia que se centra en representar a una "nueva clase política" que priorice la honestidad y la transparencia por encima de los acuerdos bajo la mesa.

"Mi único compromiso y objetivo después de haber sacado 1.8 millones de votos(de los cuales 300,000 se los pusieron al partido nacional que sólo sacó 1.2 millones ) en las elecciones del 30 de noviembre 2025 y el compromiso que exijo a los diputados del Partido Liberal es que no haremos alianzas politiqueras", afirmó.