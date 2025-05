Día Mundial de la Hipertensión: Los mitos más comunes de la enfermedad

“El primer mito que debemos erradicar es que la hipertensión es una enfermedad de adultos mayores. No lo es. Hoy sabemos que hay un número creciente de jóvenes con cifras elevadas de presión arterial, en muchos casos sin diagnóstico ni tratamiento”, advirtió el médico David Ávila.

Tegucigalpa, Honduras.- La hipertensión arterial no duele, no se ve y avanza sin avisar, lo que la convierte en una de las amenazas más graves para la salud, capaz de deteriorar órganos vitales sin dar señales.

Diversos estudios —como The Lancest Regional Health (2023)— confirman esta versión. Otra creencia común, según el entrevistado, es que si no se presentan cefáleas, no hay problemas con la presión arterial.