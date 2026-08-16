Vecinos de barrio El Jilote, Santa Bárbara, tapan con bolsas sus contadores

Santa Bárbara, Honduras.- Habitantes del barrio El Jilote, en Santa Bárbara, han optado por cubrir con bolsas los contadores de energía eléctrica instalados en sus viviendas.

En un video difundido en redes sociales por el usuario @antonio16117, se observa que varios de los contadores de las viviendas del sector permanecen cubiertos con bolsas, una situación que ha llamado la atención de los pobladores.

De acuerdo con lo expresado en la publicación, los habitantes estarían tomando esta medida para evitar que los dispositivos sean fotografiados por las personas que participan en el Censo Nacional de Población 2026.

“Barrio El Jilote, Santa Bárbara, dice no al censo”, se escucha decir en el video.