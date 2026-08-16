Vecinos de barrio El Jilote, Santa Bárbara, tapan con bolsas sus contadores

Santa Bárbara, Honduras.- Habitantes del barrio El Jilote, en Santa Bárbara, han optado por cubrir con bolsas los contadores de energía eléctrica instalados en sus viviendas.
En un video difundido en redes sociales por el usuario @antonio16117, se observa que varios de los contadores de las viviendas del sector permanecen cubiertos con bolsas, una situación que ha llamado la atención de los pobladores.
De acuerdo con lo expresado en la publicación, los habitantes estarían tomando esta medida para evitar que los dispositivos sean fotografiados por las personas que participan en el Censo Nacional de Población 2026.
“Barrio El Jilote, Santa Bárbara, dice no al censo”, se escucha decir en el video.
Posteriormente, la persona que graba las imágenes muestra las viviendas y señala: “Han colocando bolsas de nylon protegiendo lo que es el contador, todas las casas tienen bolsas, esta gente es otro nivel”.
La situación se registra luego de que en los últimos días han circulado denuncias y comentarios en redes sociales relacionados con la toma de fotografías durante el censo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que la colocación de las bolsas en los contadores tenga como propósito impedir que estos sean fotografiados o que exista una instrucción relacionada con el levantamiento censal.
El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido la información y planteado sus propias versiones sobre la razón por la que los vecinos decidieron cubrir los dispositivos.
Las autoridades competentes no han establecido, hasta ahora, una explicación oficial sobre el motivo de esta práctica en el barrio El Jilote, por lo que las versiones difundidas en redes permanecen como señalamientos no confirmados.