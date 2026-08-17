Dos miradas, una historia: el reto de narrar la Guerra del 69

Tegucigalpa, Honduras.- “Cuando lleguen aquí, yo voy a tocar las campanas para que las mujeres que tienen niños pequeños se refugien en el templo”, “Nosotros nunca habíamos escuchado una detonación de tal magnitud”, “Lo primero que hicimos fue desalojar el campamento y ocupar los alrededores de la montaña para dejar el campamento solo por algún posible bombardeo de la aviación salvadoreña”, “A partir del día 14 de julio que se desata el ataque de la Fuerza Aérea Salvadoreña al Aeropuerto de Toncontín, ya nos vimos frente a una situación que emocionalmente nos cargaba”. Todas esas frases son testimonios de hondureños que vivieron la Guerra de 1969: el padre Fausto Milla y los veteranos de guerra Maximiliano Arita, Matías Hernández y Francisco Zepeda.

En tierra o aire, fueron hondureños que tuvieron que defender la soberanía nacional del ataque salvadoreño la tarde del 14 de julio de 1969, en una guerra que todos coinciden “nunca tuvo que suceder”. Esos testimonios de personas que vivieron el conflicto armado hace 57 años ayudaron a reconstruir este episodio de la historia para la película “Viento en contra”, que se estrenará en los cines de Honduras el próximo 3 de septiembre. A propósito de los hechos, conversamos con dos de los actores principales de la cinta, Fernando Cerna, quien interpreta a Fernando Soto Henríquez, y Juan Carlos Ortiz, que encarna a Matías Hernández. Ambos sostienen que ser parte de este proyecto ha sido un reto de rigor y memoria.

Un ejercicio histórico