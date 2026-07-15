Así se hizo "Viento en Contra": diez años de trabajo detrás de la guerra de 1969

Detrás de los noventa minutos que el público verá en pantalla a partir del 3 de septiembre hay casi una década de trabajo, cuatro departamentos hondureños convertidos en set de rodaje y un presupuesto que rompe la media habitual del cine nacional.
Este es el recorrido de cómo "Viento en Contra" pasó de ser una idea, en 2017, a convertirse en la apuesta más ambiciosa del año para el cine hondureño.
El productor ejecutivo Álvaro Matute relató, durante la conferencia de presentación en el Museo Aeroespacial de Honduras, que el proyecto arrancó con una pregunta simple: ¿podía el cine tender un puente entre Honduras y El Salvador, dos países unidos por algo más que una frontera disputada?
El rodaje se completó entre 2019 y 2020, aunque la pandemia y otras circunstancias postergarían el estreno varios años más.
La producción recorrió Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Francisco Morazán en busca de los paisajes exactos donde ocurrió el conflicto de 1969.
No fue una elección estética. Cada locación responde a un trabajo de investigación sobre los sitios reales donde se libraron los enfrentamientos, desde Nueva Ocotepeque hasta las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña.
Según estimaciones la inversión superó los quinientos mil dólares, una cifra considerable para la industria audiovisual del país.
La Guerra de las 100 Horas fue, según la historiografía militar, el último conflicto del mundo con combates cerrados entre aviones de hélice de la Segunda Guerra Mundial —los F4U Corsair y P-51 Mustang que Honduras y El Salvador pusieron a volar el uno contra el otro—
Reconstruir esas secuencias en pantalla exigió un trabajo técnico que combinó tomas reales con modelos a escala, uno de los desafíos logísticos más señalados por la producción.
Prestan rostro a esta historia Jack O'Bryen, Ángel Matute, Rosa Fortín, Claudia Cruz, Juan Ortiz, Fernando Cerna, Jorge Marulanda, Rolando Zúñiga y Jorge Osorto.
Varios de ellos describieron un proceso de preparación apoyado en el testimonio directo antes que en la imaginación: entrevistas a veteranos de guerra, historiadores y civiles que vivieron el conflicto. Rosa Fortín, que interpreta a Doña Pita, aportó además algo que ningún guión puede fabricar —tenía veinte años cuando estalló la guerra real de 1969.
"Viento en Contra" tiene clasificación para mayores de 7 años, acompañados de un adulto, con la intención de que la película llegue también al público más joven del país.
Se estrena el 3 de septiembre en cines de toda Honduras, con funciones previas el 1 de septiembre en Tegucigalpa y el 2 de septiembre en San Pedro Sula.