¿Bad Bunny prepara nuevos proyectos? Estos son los rumores que circulan

Una fotografía difundida esta semana por integrantes del círculo cercano a Bad Bunny disparó las alarmas entre sus seguidores. Varias cuentas vinculadas al artista publicaron la imagen de un obsequio casi al mismo tiempo, un patrón que en el pasado ha antecedido movimientos importantes en la carrera del intérprete puertorriqueño.
Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo de trabajo han emitido un comunicado que confirme de qué se trata la publicación, lo que mantiene abierta la puerta a distintas interpretaciones.
Entre las teorías que circulan en plataformas como X, Instagram y TikTok, destaca la posibilidad de que el cantante esté por presentar un nuevo proyecto musical.
Otra corriente de opinión apunta hacia una extensión de su faceta empresarial, luego de que en meses recientes registrara "Benito Antonio" como marca comercial en Estados Unidos y Singapur para categorías de ropa, accesorios y artículos de piel.
Ese nombre, que corresponde a su identidad de nacimiento, ya había aparecido en detalles de su vestuario durante la Met Gala de este año y más tarde se tradujo en una colaboración con Zara que incluyó un espacio pop-up en San Juan. La ambigüedad del momento actual recuerda a lo ocurrido tras el Super Bowl LX, cuando el cantante vació por completo su cuenta de Instagram y dejó únicamente un enlace hacia el sitio de su álbum "Debí Tirar Más Fotos".
Aquella limpieza digital tampoco tuvo una explicación inmediata y se resolvió semanas después con una publicación de cumpleaños que marcó su regreso a la plataforma.
El contexto profesional del artista aporta motivos para tomar en serio la especulación. "Debí tirar más fotos" se convirtió en el sexto álbum de estudio de su carrera y le permitió obtener el premio al Álbum del año en los Grammy de este año, distinción que ningún proyecto en español había alcanzado antes en esa categoría. El disco también sirvió de base para su presentación como cabeza de cartel en el show de medio tiempo del Super Bowl, un hito que reforzó su posición como una de las figuras más influyentes de la música en español.
Paralelamente, su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" arrancó en noviembre pasado en Santo Domingo y tiene programado su cierre el 22 de julio en Bruselas. El cierre de ese ciclo de conciertos coincide con el momento en que han surgido estas nuevas señales, lo que alimenta la idea de una posible transición hacia una nueva etapa artística.
Mientras no exista un anuncio formal, cualquier detalle sobre el contenido específico de la imagen compartida por su entorno permanece sin verificar.
Los seguidores del "Conejo Malo" ya aprendieron, sin embargo, que sus movimientos digitales rara vez ocurren por casualidad.