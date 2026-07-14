¿Bad Bunny prepara nuevos proyectos? Estos son los rumores que circulan

El contexto profesional del artista aporta motivos para tomar en serio la especulación. "Debí tirar más fotos" se convirtió en el sexto álbum de estudio de su carrera y le permitió obtener el premio al Álbum del año en los Grammy de este año, distinción que ningún proyecto en español había alcanzado antes en esa categoría. El disco también sirvió de base para su presentación como cabeza de cartel en el show de medio tiempo del Super Bowl, un hito que reforzó su posición como una de las figuras más influyentes de la música en español.