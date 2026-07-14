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Cara Delevingne muestra su lado más libre y sensual en la portada de Playboy

La modelo y actriz británica protagoniza la portada de verano de la revista, en una producción que combina sensualidad, identidad y una mirada más personal sobre su relación con su cuerpo

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 16:35
Cara Delevingne muestra su lado más libre y sensual en la portada de Playboy
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Cara Delevingne vuelve a ser el centro de atención internacional, esta vez como protagonista de una de las portadas más comentadas de Playboy.

 Fotos: Instagram.
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La modelo y actriz británica debuta en la icónica revista con una sesión fotográfica que, además de mostrar una faceta más atrevida de su imagen, representa para ella un momento de libertad y autenticidad personal.

 Foto: Instagram de Cara.
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La producción corresponde a la edición de verano 2026 de Playboy y fue realizada por la fotógrafa Zoey Grossman, con estilismo de Lana Jay Lackey.

 Foto: Instagram de Cara.
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La propuesta visual incluye referencias al estilo clásico de la publicación, con prendas de lencería, piezas de látex y el tradicional traje de conejita de la marca, en una estética que busca combinar provocación y empoderamiento.

 Foto: Playboy.
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Más allá de la sesión fotográfica, Delevingne explicó que esta experiencia representó una relación diferente con su propia imagen. La actriz aseguró que, aunque anteriormente había participado en producciones donde mostraba su cuerpo, en esta ocasión sintió mayor comodidad y conexión con su identidad.

 Foto: Playboy.
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La aparición también tiene un significado histórico para la revista, ya que Delevingne se convirtió en la primera mujer abiertamente lesbiana en protagonizar una portada impresa de Playboy. Además, es la primera supermodelo en lucir el icónico Bunny Suit en una portada de la edición impresa desde Kate Moss en 2014.

 Foto: Playboy.
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En la entrevista que acompaña la sesión, la británica habló sobre su proceso personal, su sexualidad y la etapa actual que atraviesa tanto en lo profesional como en lo emocional. También se refirió a su relación con la música Minke, con quien mantiene una relación desde 2022.

 Foto: Instagram de Playboy.
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Cara Delevingne, de 33 años, se convirtió en una de las modelos más reconocidas de la última década gracias a su presencia en grandes pasarelas internacionales y campañas de moda para reconocidas firmas.

 Foto: Instagram de Cara.
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La portada de Playboy llega en un momento de transformación para Delevingne, quien en los últimos años ha hablado públicamente sobre cambios personales, bienestar emocional y la búsqueda de una vida más alineada con sus propios intereses.

 Foto: Instagram de Cara.
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Con esta sesión, la británica vuelve a ocupar titulares no solo por su imagen, sino por la manera en que utiliza una plataforma histórica para mostrar una versión más cercana de sí misma.

 Foto: Shutterstock.
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