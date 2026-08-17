Michaell Chirinos revela la clave de la remontada de Olimpia y lanza aviso tras vencer a Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia se impuso con autoridad 3-1 ante Motagua este domingo en el clásico hondureño, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nacional . Los dirigidos por Eduardo Espinel remontaron el partido y terminaron celebrando una victoria que les permite mantener el paso perfecto en el torneo.

Uno de los grandes protagonistas del triunfo fue Michaell Chirinos , quien marcó el primer gol del conjunto albo y tuvo una destacada actuación. Tras el pitazo final, el atacante atendió a los medios en zona mixta y habló sobre las sensaciones que dejó el clásico.

Chirinos destacó la reacción del equipo después del error de Edrick Menjívar, que permitió a Motagua ponerse en ventaja. Para el futbolista, una de las principales fortalezas de Olimpia fue el respaldo entre compañeros.

“Siempre fortalecemos cada vez el error que un compañero comete, es parte del fútbol. Siempre lo acompañamos, lo arropamos y bueno, esa fue la excepción de esa vez”.

El atacante resaltó además que Olimpia no perdió la concentración y reaccionó rápidamente después del tanto azul. “La verdad que estuvimos muy concentrados, gracias a Dios llegó el gol muy rápido y bueno, después de ahí fuimos amos y señores del encuentro”.

Para Chirinos, los clásicos tienen un sabor especial, especialmente cuando logra marcar. El jugador recordó que Motagua es un rival al que ya le ha convertido en varias ocasiones durante su carrera. “Motagua es un rival que me gusta, le he anotado varias veces, no tengo el dato exacto la verdad, pero sí le he anotado”.

Aunque disfruta marcar en este tipo de partidos, Chirinos aseguró que no quiere darle una importancia mayor de la necesaria al clásico. “La verdad que lo emociona a uno anotar en los clásicos, pero bueno, esto es un partido más nada más”.

Sin embargo, reconoció que una victoria ante el eterno rival hace que la celebración sea todavía más especial. “Los clásicos saben mejor y con triunfos mucho más”.

Olimpia suma ahora nueve puntos de nueve posibles en el campeonato y ha dejado atrás las dudas que surgieron durante la pretemporada y los partidos disputados en Estados Unidos. Chirinos explicó que el plantel tuvo que hablar internamente para corregir varios aspectos.

“Después de las dudas, tanto cuando fuimos a Estados Unidos, fueron muchas dudas, nosotros lo hablamos en una reunión privada el grupo y ya se dijo qué es lo que queríamos”.

El atacante considera que esa conversación fue importante para que el equipo recuperara la confianza y volviera a mostrar las características que anteriormente lo habían llevado al éxito.

“Nos dijimos las cosas en la cara, tuvimos que darnos cuenta de lo que nos faltaba, lo que teníamos que hacer, lo que dejábamos de hacer. Entonces, todo eso lo recalcamos”.

Chirinos explicó que también hubo conversaciones con el cuerpo técnico y los jugadores de mayor experiencia para fortalecer nuevamente al grupo.

“Hablábamos con el profe y después los mayores. Gracias a Dios el equipo se volvió a unir, se volvió a tomar cosas que antes nos hacían ganadores y ahí están los resultados”.

El buen inicio también le permite a Olimpia afrontar con mayor confianza los próximos compromisos, tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana de Concacaf. Chirinos considera que cada triunfo fortalece especialmente a los jugadores jóvenes.