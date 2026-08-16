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Olimpia humilla a Motagua, jugador sale herido, visita especial y sorprende lo que hicieron los DT

Te mostramos las mejores postales que dejó el clásico Olimpia vs Motagua

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 18:50
Olimpia humilla a Motagua, jugador sale herido, visita especial y sorprende lo que hicieron los DT
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El acto que nadie esperaba y jugador salió herido. Las postales que dejó la goleada de Olimpia a Motagua por la jornada 3 de Liga Nacional.

 Fotos: Alex Pérez y Marvin Salgado.
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Valerio Marinacci y Jonathan Moya, jugadores de Motagua lesionados, estuvieron presentes apoyando a sus compañeros.
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Las bellas chicas del Olimpia robaron miradas en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Las hinchas azules no se quedaron atrás y representaron bien a su equipo en este clásico.
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Este fue el 11 titular de Motagua: 23. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 8. Denis Meléndez, 5. Óscar Discua, 23. José Reyes, 7. Jorge Serrano, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo De Olivera
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Así salió Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 5. Emanuel Cuello, 14. Jack Jean-Baptiste, 18. Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos, 68. Jeremy Rodríguez y 9. Jorge Benguché.
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La postal que acaparó reflectores. Javier López y Eduardo Espinel, técnicos de Olimpia y Motagua, se saludaron con este gran abrazo.
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El partido comenzó vibrante y con tremendo espectáculo para los aficionados que llegaron a presenciarlo.
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Apenas al minuto 4, Clever Portillo ganó la línea de fondo y quiso mandar un centro al área de Olimpia.

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El balón tomó camino a la portería de Menjívar, quien no estaba atento y el esférico terminó entrando en el arco melenudo.
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Los jugadores de Motagua celebraron con todo el primer gol del partido ante Olimpia.
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Al minuto 8, Olimpia respondió. Jeremy Rodríguez había rematado a portería, pero el balón se desvió en un defensor azul. Michaell estuvo atento, como un ‘9’ dentro del área, para empujar el balón y empatar el derbi capitalino 1-1.
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Chirinos se ha convertido en uno de los "hombres gol" en esta nueva temporada con el equipo melenudo en Liga Nacional.
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Motagua y Olimpia siguieron en busca de tomar ventaja en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Sin embargo, Denis Meléndez perdió la cabeza y dejó al ciclón azul con 10 jugadores.
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El jugador azul cometió una entrada desmedida contra Edwin Rodríguez y además, le dejó una manotada en el rostro que le provocó sangrado en la nariz.
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Said Martínez no lo perdonó y lo mandó a las regaderas en el clásico nacional.
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Edwin Rodríguez tuvo que ser atendido de inmediato por el cuerpo médico melenudo.

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Meléndez se fue desencajado a los camerinos tras haber sido expulsado del encuentro.
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Al minuto 50 de partido, Edwin Rodríguez apareció por el costado derecho para enviar un centro preciso al área, que fue conectado con contundencia por José Raúl García para adelantar a los melenudos en el marcador.
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Olimpia le daba vuelta al marcado ante un Motagua que se había visto flojo en el ataque.
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Motagua siguió buscando el empate pero no fue posible por la buena defensa de Olimpia.
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Al minuto 77, Olimpia lo sentenció con el 3-1. Edwin Rodríguez asistió con un gran pase al delantero argentino Imanol Enríquez, quien quedó mano a mano con Luis Ortiz y, sin titubear, lo batió.
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Olimpia se quedó con el partido por marcador de 3-1 y se queda con una nueva edición del clásico capitalino. Los albos van invictos con 9 puntos en el Apertura 2026.
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Motagua vuelve a tropezar, ya que en la pasada jornada empataron ante Estrella Roja.
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