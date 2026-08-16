Olimpia humilla a Motagua, jugador sale herido, visita especial y sorprende lo que hicieron los DT

El acto que nadie esperaba y jugador salió herido. Las postales que dejó la goleada de Olimpia a Motagua por la jornada 3 de Liga Nacional.
Valerio Marinacci y Jonathan Moya, jugadores de Motagua lesionados, estuvieron presentes apoyando a sus compañeros.
Las bellas chicas del Olimpia robaron miradas en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
Las hinchas azules no se quedaron atrás y representaron bien a su equipo en este clásico.
Este fue el 11 titular de Motagua: 23. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 8. Denis Meléndez, 5. Óscar Discua, 23. José Reyes, 7. Jorge Serrano, 21. Jesús Batiz y 19. Rodrigo De Olivera
Así salió Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 5. Emanuel Cuello, 14. Jack Jean-Baptiste, 18. Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos, 68. Jeremy Rodríguez y 9. Jorge Benguché.
La postal que acaparó reflectores. Javier López y Eduardo Espinel, técnicos de Olimpia y Motagua, se saludaron con este gran abrazo.
El partido comenzó vibrante y con tremendo espectáculo para los aficionados que llegaron a presenciarlo.
Apenas al minuto 4, Clever Portillo ganó la línea de fondo y quiso mandar un centro al área de Olimpia.
El balón tomó camino a la portería de Menjívar, quien no estaba atento y el esférico terminó entrando en el arco melenudo.
Los jugadores de Motagua celebraron con todo el primer gol del partido ante Olimpia.
Al minuto 8, Olimpia respondió. Jeremy Rodríguez había rematado a portería, pero el balón se desvió en un defensor azul. Michaell estuvo atento, como un ‘9’ dentro del área, para empujar el balón y empatar el derbi capitalino 1-1.
Chirinos se ha convertido en uno de los "hombres gol" en esta nueva temporada con el equipo melenudo en Liga Nacional.
Motagua y Olimpia siguieron en busca de tomar ventaja en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Sin embargo, Denis Meléndez perdió la cabeza y dejó al ciclón azul con 10 jugadores.
El jugador azul cometió una entrada desmedida contra Edwin Rodríguez y además, le dejó una manotada en el rostro que le provocó sangrado en la nariz.
Said Martínez no lo perdonó y lo mandó a las regaderas en el clásico nacional.
Edwin Rodríguez tuvo que ser atendido de inmediato por el cuerpo médico melenudo.
Meléndez se fue desencajado a los camerinos tras haber sido expulsado del encuentro.
Al minuto 50 de partido, Edwin Rodríguez apareció por el costado derecho para enviar un centro preciso al área, que fue conectado con contundencia por José Raúl García para adelantar a los melenudos en el marcador.
Olimpia le daba vuelta al marcado ante un Motagua que se había visto flojo en el ataque.
Motagua siguió buscando el empate pero no fue posible por la buena defensa de Olimpia.
Al minuto 77, Olimpia lo sentenció con el 3-1. Edwin Rodríguez asistió con un gran pase al delantero argentino Imanol Enríquez, quien quedó mano a mano con Luis Ortiz y, sin titubear, lo batió.
Olimpia se quedó con el partido por marcador de 3-1 y se queda con una nueva edición del clásico capitalino. Los albos van invictos con 9 puntos en el Apertura 2026.
Motagua vuelve a tropezar, ya que en la pasada jornada empataron ante Estrella Roja.