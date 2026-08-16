Olimpia vs Motagua: Ambiente, lindas periodistas deslumbran y barra se enfrenta a la Policía Nacional

Lindas chicas deslumbran y disturbios de barras. Así se vive la previa del clásico de Honduras entre Olimpia y Motagua.
Una BlackMamba, vehículo táctico de la Policía Nacional, fue trasladado hasta las afueras del estadio para brindar seguridad a los aficionados.
Miles de aficionados del Olimpia llegaron desde tempranas horas a las cercanías del estadio Nacional de Tegucigalpa.
La barra La Ultra fiel realizó su tradicional caminata desde el parque de Tegucigalpa rumbo al coloso capitalino.
Bandera, canticos y miles de aficionados merengues le pusieron color a las calles de la capital hondureña.
La Policía Nacional de Honduras no les quitó el ojo de encima para evitar disturbios con aficionados del Moatagua.
Perros especializados también estuvieron presentes para detectar cualquier acto irregular entre los presentes al clásico nacional.
Olimpia es el anfitrión para este compromiso y es por ello que hay mayor cantidad de aficionados melenudos.
Esta linda colocha llegó bien identificada con la camiseta roja del Rey de Copas.
En la previa del partido se reportó este incidente entre aficionados de Olimpia, personas particulares y la Policía Nacional.
Afortunadamente, pudo ser controlado por las fuerzas de seguridad y no se reportaron personas heridas.
Rodrigo de Olivera encabezó la llegada de Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.
Otras de las lindas chicas que llegaron a apoyar a Olimpia en el clásico hondureño frente a Motagua.
Este aficionada mostró al lente de EL HERALDO su impresionante tatuaje del león en la espalda.
Los hijos de Emilio Izaguirre apoyarán a Motagua y así fueron captados en su llegada al estadio.
Olimpia llegó a eso de las 4:00 de la tarde y los futbolistas se mostraron positivos para este encuentro.
Las guapas periodistas Shirle Calix y Nohelia León robaron miradas en la previa del partido.
Esta pequeña llegó en hombros de su padre. Ambos son aficionados del Olimpia.
Otras de las guapas aficionadas del Olimpia que deslumbró en las calles de Tegucigalpa.
David Flores, jugador de Olimpia, no fue convocado y llegó a apoyar a sus compañeros
Las guapas aficionadas que captó el lente de EL HERALDO en el sector de silla del Nacional.
Motagua no estará solo y las bellas chicas lo alentarán durante los 90 minutos ante Olimpia.
La guapa paramédica del 911 que le regaló una linda sonrisa al lente de EL HERALDO.