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Olimpia vs Motagua: Ambiente, lindas periodistas deslumbran y barra se enfrenta a la Policía Nacional

Este es el ambiente que se vive en el estadio Nacional de Tegucigalpa previo al Olimpia vs Motagua

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 16:19
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Lindas chicas deslumbran y disturbios de barras. Así se vive la previa del clásico de Honduras entre Olimpia y Motagua.

Fotos: Alex Pérez y Marvin Salgado / EL HERALDO.
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Una BlackMamba, vehículo táctico de la Policía Nacional, fue trasladado hasta las afueras del estadio para brindar seguridad a los aficionados.

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Miles de aficionados del Olimpia llegaron desde tempranas horas a las cercanías del estadio Nacional de Tegucigalpa.

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La barra La Ultra fiel realizó su tradicional caminata desde el parque de Tegucigalpa rumbo al coloso capitalino.

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Bandera, canticos y miles de aficionados merengues le pusieron color a las calles de la capital hondureña.

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La Policía Nacional de Honduras no les quitó el ojo de encima para evitar disturbios con aficionados del Moatagua.
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Perros especializados también estuvieron presentes para detectar cualquier acto irregular entre los presentes al clásico nacional.

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Olimpia es el anfitrión para este compromiso y es por ello que hay mayor cantidad de aficionados melenudos.

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Esta linda colocha llegó bien identificada con la camiseta roja del Rey de Copas.

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En la previa del partido se reportó este incidente entre aficionados de Olimpia, personas particulares y la Policía Nacional.

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Afortunadamente, pudo ser controlado por las fuerzas de seguridad y no se reportaron personas heridas.

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Rodrigo de Olivera encabezó la llegada de Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.

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Otras de las lindas chicas que llegaron a apoyar a Olimpia en el clásico hondureño frente a Motagua.

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Este aficionada mostró al lente de EL HERALDO su impresionante tatuaje del león en la espalda.
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Los hijos de Emilio Izaguirre apoyarán a Motagua y así fueron captados en su llegada al estadio.

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Olimpia llegó a eso de las 4:00 de la tarde y los futbolistas se mostraron positivos para este encuentro.

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Las guapas periodistas Shirle Calix y Nohelia León robaron miradas en la previa del partido.

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Esta pequeña llegó en hombros de su padre. Ambos son aficionados del Olimpia.

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Otras de las guapas aficionadas del Olimpia que deslumbró en las calles de Tegucigalpa.

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David Flores, jugador de Olimpia, no fue convocado y llegó a apoyar a sus compañeros
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Las guapas aficionadas que captó el lente de EL HERALDO en el sector de silla del Nacional.

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Motagua no estará solo y las bellas chicas lo alentarán durante los 90 minutos ante Olimpia.

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La guapa paramédica del 911 que le regaló una linda sonrisa al lente de EL HERALDO.

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