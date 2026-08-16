Cristiano Ronaldo hace impactante confesión y sorprende a todos tras casarse con Georgina

Cristiano Ronaldo deja en shock a sus seguidores con impactante confesión tras casarse con Georgina Rodríguez y revelan los detalles.
Cristiano Ronaldo está a punto de comenzar una temporada que podría convertirse en la última de su extraordinaria carrera como futbolista profesional.
El delantero portugués sorprendió al mundo al confesar en una entrevista con Vogue que probablemente este será su último año en el fútbol.
Ronaldo aseguró que quiere despedirse de los terrenos de juego dejando un legado espectacular después de más de dos décadas en la élite.
El atacante también explicó que ya tiene completamente planeado su futuro y que cuenta con varios proyectos para mantenerse ocupado tras su retiro.
Entre sus planes aparecen viajar más, disfrutar del pádel, seguir vinculado al deporte y aprovechar el tiempo junto a su familia.
Cristiano reconoció que sus 25 años como profesional han estado acompañados de enormes sacrificios, esfuerzo y una exigencia constante para mantenerse en la cima.
Actualmente, el portugués tiene contrato con el Al Nassr hasta julio de 2027, cuando ya habrá cumplido los 42 años de edad.
Antes de colgar las botas, Ronaldo tiene otro gran desafío personal: alcanzar los 1.000 goles oficiales durante su histórica trayectoria.
El portugués se encuentra cada vez más cerca de esa cifra y busca cerrar su carrera con una marca que difícilmente podrá ser igualada.
Al Nassr comenzó la nueva temporada de la liga con una contundente victoria por 3-0, aunque Ronaldo no estuvo sobre el terreno de juego.
El capitán portugués siguió el encuentro desde uno de los palcos del estadio acompañado por Georgina Rodríguez y algunos de sus hijos.
En el ámbito personal, Cristiano y Georgina celebraron recientemente una boda íntima después de varios años de relación y una vida familiar compartida.
La pareja, sin embargo, tiene previsto realizar en el futuro una celebración mucho más grande junto a sus familiares y amigos más cercanos.
De esta manera, mientras Ronaldo se acerca al posible final de su carrera deportiva, también comienza a preparar una nueva etapa de su vida lejos de la exigencia diaria del fútbol.