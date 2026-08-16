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Cristiano Ronaldo hace impactante confesión y sorprende a todos tras casarse con Georgina

CR7 comienza a preparar una nueva etapa de su vida lejos de la exigencia diaria del fútbol

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 16:05
Cristiano Ronaldo hace impactante confesión y sorprende a todos tras casarse con Georgina
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Cristiano Ronaldo deja en shock a sus seguidores con impactante confesión tras casarse con Georgina Rodríguez y revelan los detalles.

 Fotos: Cortesía.
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Cristiano Ronaldo está a punto de comenzar una temporada que podría convertirse en la última de su extraordinaria carrera como futbolista profesional.
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El delantero portugués sorprendió al mundo al confesar en una entrevista con Vogue que probablemente este será su último año en el fútbol.
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Ronaldo aseguró que quiere despedirse de los terrenos de juego dejando un legado espectacular después de más de dos décadas en la élite.
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El atacante también explicó que ya tiene completamente planeado su futuro y que cuenta con varios proyectos para mantenerse ocupado tras su retiro.
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Entre sus planes aparecen viajar más, disfrutar del pádel, seguir vinculado al deporte y aprovechar el tiempo junto a su familia.
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Cristiano reconoció que sus 25 años como profesional han estado acompañados de enormes sacrificios, esfuerzo y una exigencia constante para mantenerse en la cima.
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Actualmente, el portugués tiene contrato con el Al Nassr hasta julio de 2027, cuando ya habrá cumplido los 42 años de edad.
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Antes de colgar las botas, Ronaldo tiene otro gran desafío personal: alcanzar los 1.000 goles oficiales durante su histórica trayectoria.
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El portugués se encuentra cada vez más cerca de esa cifra y busca cerrar su carrera con una marca que difícilmente podrá ser igualada.
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Al Nassr comenzó la nueva temporada de la liga con una contundente victoria por 3-0, aunque Ronaldo no estuvo sobre el terreno de juego.
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El capitán portugués siguió el encuentro desde uno de los palcos del estadio acompañado por Georgina Rodríguez y algunos de sus hijos.
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En el ámbito personal, Cristiano y Georgina celebraron recientemente una boda íntima después de varios años de relación y una vida familiar compartida.
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La pareja, sin embargo, tiene previsto realizar en el futuro una celebración mucho más grande junto a sus familiares y amigos más cercanos.
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De esta manera, mientras Ronaldo se acerca al posible final de su carrera deportiva, también comienza a preparar una nueva etapa de su vida lejos de la exigencia diaria del fútbol.
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