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El revés a "La More" en partido del Choloma ante Marathón y la belleza no pudo faltar

En el municipio de Choloma se llevó a cabo el partido entre los anfitriones ante los verdolagas del Marathón, donde la llegada del tiktoker "La More" causó mucha emoción

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 15:50
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En el municipio de Choloma se llevó a cabo el partido entre los anfitriones ante los verdolagas del Marathón, donde la llegada del tiktoker "La More" causó mucha emoción

 Fotos: Neptalí Romero
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"La More" llegó como el resto de los jugadores al estadio Ruben Deras para el encuentro ante el Marathón por la tercera jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional
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Saul Fox realizó los trabajos precompetitivos pero al final el técnico argentino Héctor Vargas no lo tomó en cuenta para este juego, no entró ni en lista de suplentes.
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Los aficionados sampedranos viajaron a la ciudad de Choloma, minutos les separa y no se podían perder este encuentro, más con el momento prometedor que están viviendo.
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Bien identificados llegaron los sampedranos a este encuentro, triunfaron como visitantes al Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana.
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Esta especializada en enfermería perteneciente a la Policía Nacional de Honduras causó mucha impresión en el estadio Ruben Deras

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La belleza verdolaga no podía faltar para este encunetro y fueron captadas por el lente de Diario El Heraldo.
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Otra guapa chica cholomeña que llegó presenciar el juego del equipo de su ciudad ante el Marathón.
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Las bellas edecanes de igual forma se robaron varias miradas en el estadio. Andaban muy guapas.
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Las verdolagas donde sea que juega su equipo se hacen presente a apoyar su equipo.
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Esta linda chica con ese linda sonrinsa robó muchas miradas en el estadio Ruben Deras para el juego de Choloma contra el Marathón.
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