El revés a "La More" en partido del Choloma ante Marathón y la belleza no pudo faltar

En el municipio de Choloma se llevó a cabo el partido entre los anfitriones ante los verdolagas del Marathón, donde la llegada del tiktoker "La More" causó mucha emoción
"La More" llegó como el resto de los jugadores al estadio Ruben Deras para el encuentro ante el Marathón por la tercera jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional
Saul Fox realizó los trabajos precompetitivos pero al final el técnico argentino Héctor Vargas no lo tomó en cuenta para este juego, no entró ni en lista de suplentes.
Los aficionados sampedranos viajaron a la ciudad de Choloma, minutos les separa y no se podían perder este encuentro, más con el momento prometedor que están viviendo.
Bien identificados llegaron los sampedranos a este encuentro, triunfaron como visitantes al Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana.
Esta especializada en enfermería perteneciente a la Policía Nacional de Honduras causó mucha impresión en el estadio Ruben Deras
La belleza verdolaga no podía faltar para este encunetro y fueron captadas por el lente de Diario El Heraldo.
Otra guapa chica cholomeña que llegó presenciar el juego del equipo de su ciudad ante el Marathón.
Las bellas edecanes de igual forma se robaron varias miradas en el estadio. Andaban muy guapas.
Las verdolagas donde sea que juega su equipo se hacen presente a apoyar su equipo.
Esta linda chica con ese linda sonrinsa robó muchas miradas en el estadio Ruben Deras para el juego de Choloma contra el Marathón.