La película "Viento en contra" rescata la memoria entre Honduras y El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Qué motivó la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969? ¿Por qué fue mal llamada la Guerra del Fútbol? La historia es esa memoria que le da forma a la construcción de un país. Si no la conocemos, somos ignorantes de nuestro pasado, con el riesgo de volver a cometer los mismos errores en el presente y sentenciar a la repetición nuestro futuro. Y justamente esa guerra, que sucedió hace 57 años, se ve como un asunto lejano, desconocido y sin importancia. Ha quedado reducida a anécdota en conversaciones informales, donde se ha creído que el fútbol tuvo el poder de provocar una guerra.

Pero, lejos de esa “historia popular”, la guerra del 69 fue la consecuencia de tensiones políticas y sociales que se venían acumulando desde inicios del siglo XX. Y, como la cuerda de un violín que se rompe cuando la tensión supera su límite, así se rompió la relación entre los dos países centroamericanos. Mostrar ese episodio de la historia de Honduras motivó al productor Álvaro Matute a utilizar el cine como recurso para contarlo. Así surge “Viento en contra”. La cinta será estrenada el 3 de septiembre y, para conocer los detalles de la producción dirigida por Douglas Martin, conversamos con el guionista Ángel Matute y el productor ejecutivo de la película, Álvaro Matute. ¿Qué les motivó a contar esta historia inspirada en la guerra entre Honduras y El Salvador y por qué consideran que este es el momento idóneo para presentarla? Álvaro Matute: Hay muchas historias que se han difundido sobre este tema y la mayoría de ellas son erróneas. Queríamos hacer un proyecto que fomentara la empatía entre los pueblos centroamericanos, que promoviera el perdón, la fe y la búsqueda de la unidad centroamericana. Y es por eso que realizamos este proyecto.Se entrevistó a muchos historiadores y también a héroes de guerra que fueron parte de esta historia. La verdad es que estamos muy contentos y creemos que este es el momento justo para estrenarla, ya que el proyecto tiene varios años en espera. La película tiene un valor de producción muy grande porque es una película de época. Tiene mucho, mucho trabajo en la parte de producción. Tuvimos que usar aviones de verdad, aviones a escala, maquetas, CGI (imágenes generadas por computadora), y el tema de las armas de época también fue una parte difícil; el equipamiento, los uniformes y todo lo que conlleva esto, para hacer un proyecto tan grande, con un equipo de producción tan numeroso que tenía que desplazarse por todos los lugares fronterizos. Es importante comentar que la película se grabó en los lugares donde tuvieron lugar esas batallas hace 57 años. Entonces grabamos en lugares como El Portillo, Ocotepeque; San Rafael de las Mataras; y también en Guarita, Lempira. De igual manera estuvimos en la base aérea, porque ahí fue el primer bombardeo el 14 de julio de 1969. Por cuestiones relacionadas con el control de explosivos y otros elementos utilizados en la producción, también grabamos en lugares controlados, como batallones.