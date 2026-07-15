Contra viento y memoria: así revive Honduras la guerra de 1969 en "Viento en Contra"

Tegucigalpa, Honduras.- En la memoria de Centroamérica, el eco del verano de 1969 aún resuena para recordarnos una dolorosa verdad... en los conflictos fratricidas no existen vencedores, solo sobrevivientes. Así lo pretende recordar Douglas Martin, director de "Viento en Contra", el ambicioso largometraje con el que la productora hondureña New Walk Productions se prepara para desentrañar, como pocas veces se ha intentado en el cine nacional, el reverso humano de aquel conflicto que la posteridad, con injusta ligereza, bautizó como "la Guerra del Fútbol" A poco menos de dos meses de su llegada a las salas —el estreno está previsto para el 3 de septiembre—, la cinta patrocinada renuncia deliberadamente a la estadística fría del parte de guerra para instalarse en la intimidad del combate, contada a través de la mirada de los soldados en las trincheras, los pilotos en los cielos y los civiles que lucharon por protegerse en medio del fuego cruzado hace casi seis décadas, en esta Guerra de las 100 horas. Más que una película bélica, "Viento en Contra" se propone como un ejercicio de memoria y una advertencia todavía vigente sobre lo que la intolerancia es capaz de sembrar entre vecinos..

Un nombre engañoso para una herida antigua

Conviene, antes de hablar de la película, desmontar el mito que la precede. La llamada Guerra del Fútbol —término acuñado por los periodistas Ryszard Kapuściński y Bob Dickens al advertir que el estallido bélico siguió de cerca a tres tensísimos partidos entre Honduras y El Salvador por la eliminatoria al Mundial de México 1970— no tuvo en el balón más que su chispa final. El barril de pólvora se había acumulado durante años, y sus causas eran de naturaleza mucho más terrenal; literalmente, de tierra.

Para 1969, El Salvador era el país más pequeño y densamente poblado del istmo, con su suelo cultivable concentrado en manos de una élite reducida; Honduras, en cambio, disponía de un territorio casi cinco veces mayor y de una densidad demográfica ínfima. Esa asimetría empujó, a lo largo de varias décadas, a más de trescientos mil campesinos salvadoreños a cruzar la frontera en busca de tierra y trabajo. Cuando el gobierno hondureño del general Oswaldo López Arellano emprendió, entre 1962 y 1969, una reforma agraria destinada a aliviar la presión de sus propios campesinos, optó —en lugar de tocar los latifundios nacionales o las compañías bananeras estadounidenses— por expropiar y expulsar a los migrantes indocumentados. Paralelamente surgió "La Mancha Brava", un grupo paramilitar que persiguió y aterrorizó a esa población, precipitando un éxodo de decenas de miles de personas que regresaron a un país incapaz de absorberlas. Fue sobre ese terreno ya minado donde cayó, en junio de 1969, la serie futbolística: victoria hondureña en Tegucigalpa, victoria salvadoreña en San Salvador, y un desempate en México marcado por el asedio a los hoteles y la violencia de las hinchadas. Honduras rompió relaciones diplomáticas al día siguiente del último pitido.

Un mes después, el 14 de julio, El Salvador lanzó una ofensiva relámpago que inauguraría la Guerra de las Cien Horas: mientras su ejército avanzaba en tierra hasta ocupar Nueva Ocotepeque, la Fuerza Aérea Hondureña respondía bombardeando la base de Ilopango y las instalaciones petroleras de Acajutla y Cutuco, en lo que la historiografía militar recuerda como el último combate cerrado —el último dogfight— entre aviones de hélice de la Segunda Guerra Mundial: los F4U Corsair y P-51 Mustang que ambas naciones pusieron a volar el uno contra el otro. La OEA logró un cese al fuego el 18 de julio, pero el saldo fue devastador: entre cuatro mil y seis mil muertos, la mayoría civiles; más de quince mil heridos; hasta ciento treinta mil salvadoreños forzados a abandonar Honduras sin nada. El Mercado Común Centroamericano, el proyecto de integración regional más ambicioso de la posguerra istmeña, quedó herido de muerte. Y en El Salvador, la crisis social que dejó la repatriación masiva sembró buena parte del terreno sobre el que, once años más tarde, germinaría la guerra civil. La paz formal llegaría hasta 1980, con el Tratado General firmado en Lima, y el litigio fronterizo no se cerraría del todo sino hasta el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 1992. De ese sustrato —más económico y social que futbolístico— se nutre el guión de Viento en Contra.

Casi una década de gestación

Dirigida por Douglas Martin, con guión de Ángel Matute y producción ejecutiva de Álvaro Matute, la película no es una ocurrencia reciente. Según relató Matute durante la conferencia de presentación en el Museo Aeroespacial de Honduras, la idea nació en 2017, animada por la voluntad de tender un puente entre dos países unidos por algo más que la frontera. El rodaje se completó entre 2019 y 2020, aunque la pandemia y otras circunstancias postergarían el estreno varios años más.

El presupuesto, según cifras estimada, supera los quinientos mil dólares, una cifra considerable para el cine hondureño. Las locaciones —Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Francisco Morazán— responden a una investigación previa sobre los escenarios reales de los enfrentamientos.

La logística, admitió Matute, fue el mayor desafío de esta producción hondureña. Vestuario y vehículos de época, más de ciento veinte soldados en pantalla, y secuencias aéreas resueltas combinando aeronaves reales, modelos a escala y efectos digitales.

Elenco

La historia se sostiene en un elenco encabezado por Jack O'Bryen, Ángel Matute, Rosa Fortín, Claudia Cruz, Juan Ortiz, Fernando Cerna, Jorge Marulanda, Rolando Zúñiga y Jorge Osorto. La película rinde, además, tributo a figuras históricas como el piloto Fernando Soto, el veterano Matías Hernández, y personajes de relevancia militar y política como Policarpo Paz García, Enrique Soto Cano, Enrique Vitanza y Fausto Milla. Varios de los intérpretes describieron un proceso de preparación que se apoyó en el testimonio directo antes que en la imaginación. "Empezamos este proyecto con una larga investigación: entrevistas a veteranos de guerra, historiadores e incluso civiles que estuvieron presentes en dicho conflicto", relató Ángel Matute, quien interpreta a César, un soldado ficticio concebido como homenaje colectivo a quienes combatieron en el frente. Para Juan Carlos Ortiz, encargado de encarnar al coronel Matías Hernández, el proyecto tiene un valor que trasciende la pantalla. "Matías Hernández es un héroe ignorado que hoy dejará de serlo porque ustedes lo van a poder ver a través de la pantalla del cine". Rolando Zúñiga, quien asumió al coronel Enrique Soto Cano sin experiencia previa como actor, lo hizo con una honestidad poco frecuente en este tipo de presentaciones: "Si mi actuación no estuvo a la altura, espero que al menos los invite a investigar quién fue realmente el coronel Soto Cano".

Rosa Fortín, en el papel de Doña Pita, aportó memoria propia, algo que ningún guión puede fabricar. Tenía veinte años cuando estalló el conflicto. "Yo pasé esa época de esa guerra. Tenía 20 años", recordó ante los presentes. "Fue terrible. Hubo nervios, hubo miedo y sentimientos encontrados", añadió, en referencia a un vínculo con El Salvador que la guerra no logró borrar del todo. Y si una idea atravesó, cada intervención de la conferencia, fue que el conflicto de 1969 no dejó vencedores, solo distintos grados de pérdida. Álvaro Matute lo resumió con la imagen que terminó por darle título a la película: "El viento en contra es cuando tienes todo el viento de frente; entonces el avión tiene que esforzarse más y salir adelante". Y remató, sin rodeos: "Realmente, en un conflicto todos perdimos. Por eso la película se llama Viento en Contra". Jorge Osorio, quien interpreta al padre Fausto Díaz, condensó el mensaje de la cinta en una sola frase: "Nadie gana en un conflicto bélico".

Fechas y detalles del estreno