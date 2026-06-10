Entregan más de 20,000 galones de agua en sectores afectados por la escasez

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 20,000 galones de agua potable fueron distribuidos entre familias de la colonia Las Ayestas y el barrio El Bosque, dos sectores de la capital que enfrentan dificultades en el suministro del recurso debido a la crisis hídrica que afecta al Distrito Central. La entrega se realizó mediante cuatro camiones cisterna, tres destinados a Las Ayestas, en Comayagüela, y uno al barrio El Bosque, en el centro de Tegucigalpa. La distribución estuvo a cargo de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) de la Alcaldía Municipal, como parte de las medidas implementadas para reforzar el abastecimiento en zonas con problemas de suministro. La asistencia llega en momentos en que Tegucigalpa permanece bajo emergencia hídrica y las principales represas que abastecen a la ciudad continúan por debajo de la mitad de su capacidad.

Según el más reciente informe de la UMAPS, la represa Los Laureles registra un 35.55% de almacenamiento, mientras que La Concepción se encuentra al 40.96%. Aunque ambos embalses han mostrado recuperación debido a las lluvias recientes, los niveles siguen siendo considerados bajos. Ante este panorama, las autoridades municipales mantienen operativos de distribución gratuita de agua en distintos barrios y colonias de la capital. El alcalde Juan Diego Zelaya informó a inicios de junio el inicio de estas acciones donde ya se han entregado más de 16 millones de litros de agua mediante el programa de pipas solidarias. “Por esto se tomaron decisiones en sesión de corporación para ampliar la capacidad de entrega de agua gratuita a través de pipas solidarias en distintos puntos de la capital”, expresó el edil en ese entonces. Además de la distribución de agua, la AMDC mantiene vigentes medidas para restringir el uso no esencial del recurso.

Entrega de agua mediante pipas solidarias por la emergencia

El alcalde Juan Diego Zelaya informó a inicios de junio el inicio de estas acciones donde ya se han entregado más de 16 millones de litros de agua mediante el programa de pipas solidarias. “Por esto se tomaron decisiones en sesión de corporación para ampliar la capacidad de entrega de agua gratuita a través de pipas solidarias en distintos puntos de la capital”, expresó el edil en ese entonces. Además de la distribución de agua, la AMDC mantiene vigentes medidas para restringir el uso no esencial del recurso. Las disposiciones prohíben actividades como el lavado de vehículos con manguera, el lavado de aceras, calles, patios y fachadas, así como el riego de jardines y áreas verdes con agua potable. El incumplimiento de estas medidas puede derivar en sanciones que van desde los L2,000 hasta los L20,000, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Queda prohibido utilizar agua potable para actividades como el lavado de vehículos con manguera; lavado de aceras, calles, patios y fachadas; riego de jardines, áreas verdes y plantas.