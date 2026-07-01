"Decían que el duende se lo había llevado": hallan a niño desaparecido en una montaña de El Progreso

Tegucigalpa, Honduras.-Después de casi 24 horas de angustia, lágrimas y una intensa búsqueda que movilizó a familiares, vecinos, policías, bomberos y voluntarios, el pequeño Johan Mateo Escobar Natarén, de apenas dos años y nueve meses de edad, fue encontrado con vida este miércoles al mediodía, luego de desaparecer de forma misteriosa mientras jugaba cerca de su vivienda. El menor fue localizado en una zona montañosa, a más de dos horas de camino cerro arriba, sentado entre matorrales y espinas, un sitio al que sus propios familiares aseguran que resulta difícil llegar incluso para un adulto. La noticia puso fin a una noche de desesperación para la familia Natarén, que nunca perdió la esperanza de volver a abrazar al niño. "Yo confiaba en Dios que nos iba a regresar al niño. Es un niño bien querido por toda la familia. Fue una noche muy triste, de tormento para nosotros; no dormimos. A las cinco de la mañana salimos con mi doña para el cerro hasta que ya no teníamos fuerzas para caminar", relató entre lágrimas su abuelo, Teodoro Natarén. Durante la búsqueda, la incertidumbre dio paso a todo tipo de especulaciones entre los vecinos. El abuelo del menor relató que algunas personas le decían que "el duende se lo había llevado", mientras otros mencionaban la creencia popular de la Ciguanaba, una figura del folclore hondureño a la que algunas comunidades atribuyen la desaparición temporal de niños.

Una promesa de fe que se cumplió

Los familiares contaron que un pastor les pidió mantener la fe y les aseguró que el pequeño aparecería alrededor de las 11:00 de la mañana. "Nos dijo que tuviéramos fe, que el niño iba a aparecer a las 11... y así fue", recordó emocionado el abuelo, quien además agradeció el apoyo de vecinos, bomberos, policías, voluntarios y periodistas que se sumaron a la búsqueda. Según la familia, Mateo jugaba en un corral donde hay ganado junto a otro menor. Ambos fueron vistos caminando hacia el cerro, pero únicamente el otro niño regresó como a la hora de haber desaparecido.

Desde ese momento comenzó una búsqueda contrarreloj. Decenas de jóvenes recorrieron la zona en motocicletas, mientras otros caminaban durante horas entre montañas, potreros, matorrales y terrenos baldíos sin encontrar rastro del pequeño. El portavoz de la Policía Nacional en El Progreso, Yoro, Reniery Vélez, confirmó que el niño fue localizado este miércoles luego de permanecer desaparecido desde el mediodía del martes.

Señaló que, por ahora, no existe una hipótesis clara sobre cómo el menor llegó hasta ese sitio ni qué ocurrió durante las horas en que permaneció desaparecido.

Momentos díficiles para la familia

"Pensé que estaba muerto", reveló el abuelo del pequeño al recordar el momento más duro para la familia, que ocurrió minutos antes del hallazgo. El abuelo contó que recibió una llamada informando, erróneamente, que el niño había sido encontrado sin vida. "Me derrumbé, caí al suelo", recordó. Sin embargo, instantes después escuchó los gritos de varios niños que descendían del cerro anunciando la noticia que cambiaría todo. "¡El niño está vivo!" "Como pude me levanté y traté de correr al cerro, pero ya no tenía fuerzas para subir. Cuando él me vio, me estiró los brazos y solo me dijo 'mao'. Ahí sentí la felicidad más grande", recordó el adulto mayor. El abuelo confesó que desde que el niño desapareció únicamente había tomado agua. "No he comido nada desde ayer. Solo agua. Ya cuando veníamos pude pasar una tortilla. Yo me hincaba en el monte a pedirle a Dios que me lo devolviera", expresó.

¿Cómo fue encontrado?