Impulsarán prueba piloto de carril exclusivo para motocicletas en calle Los Alcaldes

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza implementar un carril exclusivo para motocicletas en la calle Los Alcaldes como parte de una prueba piloto orientada a mejorar la circulación vehicular y reducir los accidentes durante las horas de mayor tráfico.

La propuesta fue anunciada por el alcalde Juan Diego Zelaya, quien explicó que la medida surge tras observar experiencias aplicadas en Guatemala, donde durante las horas pico se habilitan carriles exclusivos para motociclistas ubicados en el centro de la vía para evitar que circulen haciendo zigzag entre los vehículos.

Zelaya detalló que el proyecto forma parte de los estudios que desarrolla la administración municipal junto con la Gerencia de Movilidad Urbana, aprovechando la configuración de la calle Los Alcaldes, donde existen cinco carriles que permitirían destinar uno exclusivamente para motocicletas.

Según el planteamiento, el carril estaría ubicado en la parte central de la vía, con el propósito de ordenar la circulación de las motocicletas y disminuir las maniobras riesgosas entre automóviles, una de las principales causas de incidentes viales.

La municipalidad considera que esta medida también contribuiría a mejorar la fluidez del tránsito en uno de los corredores con mayor carga vehicular de la capital, especialmente durante los períodos de ingreso y salida laboral.

Como parte del plan, la Alcaldía estudia restringir los giros a la izquierda mientras opere el carril exclusivo, debido a que estas maniobras están asociadas con una elevada cantidad de colisiones.