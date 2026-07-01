Impulsarán prueba piloto de carril exclusivo para motocicletas en calle Los Alcaldes

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza implementar un carril exclusivo para motocicletas en la calle Los Alcaldes como parte de una prueba piloto orientada a mejorar la circulación vehicular y reducir los accidentes durante las horas de mayor tráfico.
La propuesta fue anunciada por el alcalde Juan Diego Zelaya, quien explicó que la medida surge tras observar experiencias aplicadas en Guatemala, donde durante las horas pico se habilitan carriles exclusivos para motociclistas ubicados en el centro de la vía para evitar que circulen haciendo zigzag entre los vehículos.
Zelaya detalló que el proyecto forma parte de los estudios que desarrolla la administración municipal junto con la Gerencia de Movilidad Urbana, aprovechando la configuración de la calle Los Alcaldes, donde existen cinco carriles que permitirían destinar uno exclusivamente para motocicletas.
Según el planteamiento, el carril estaría ubicado en la parte central de la vía, con el propósito de ordenar la circulación de las motocicletas y disminuir las maniobras riesgosas entre automóviles, una de las principales causas de incidentes viales.
La municipalidad considera que esta medida también contribuiría a mejorar la fluidez del tránsito en uno de los corredores con mayor carga vehicular de la capital, especialmente durante los períodos de ingreso y salida laboral.
Como parte del plan, la Alcaldía estudia restringir los giros a la izquierda mientras opere el carril exclusivo, debido a que estas maniobras están asociadas con una elevada cantidad de colisiones.
Las autoridades municipales consideran que limitar esos cruces permitiría ofrecer mayor seguridad tanto a los motociclistas como a los conductores de vehículos particulares que utilizan diariamente esta importante calle.
Aunque no dieron fecha de inicio, durante el período se analizarán aspectos como la velocidad de desplazamiento, el orden en la circulación y la incidencia de accidentes para determinar la viabilidad del proyecto.
La iniciativa forma parte de las acciones que la administración municipal impulsa para incorporar nuevas estrategias de movilidad, apoyadas en estudios técnicos y herramientas de gestión del tránsito.
En caso de obtener resultados favorables, la Alcaldía evaluará la posibilidad de extender este modelo a otras vias con características similares y alta presencia de motociclistas.
El crecimiento sostenido del parque vehicular de motocicletas en la capital y a nivel nacional es parte de los congestionamientos y también accicentes de tránsito en la ciudad.
De acuerdo a un reporte dibulgado por el Banco Central de Honduras (BCH), al primer trimestre de 2026 los automotores inscritos a nivel nacional sumaron más de 3.87 millones de unidades, de los que el 51.5% corresponde a motocicletas, es decir 1.99 millones.
En Francisco Morazán y Cortés concentran el 44.7% del parque vehicular al tercer mes de 2026, siendo estos departamentos los que ejercen mayor presión en el consumo de combustibles debido a su densidad poblacional y su participación en la actividad económica del país.
Al cierre de 2025 el parque vehicular registró 3.70 millones de unidades que al comparar con la cifra de marzo de este año hubo un crecimiento del 4.7%.
De concretarse la prueba piloto, la AMDC dispondrá de información técnica para determinar si el carril exclusivo para motocicletas representa una alternativa efectiva para reducir accidentes, ordenar la circulación y mejorar la movilidad en la ciudad.