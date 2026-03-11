Que es normal y hasta “legal” tener varios puestos, dice el Casaña

CÍNICO. Pucha, como dice aquel, Casaña no es más cínico porque no es más cínico. Allí salió culpando al CIADI, a los bancos, a la “oligarquía” y hasta a Trump por las denuncias de EL HERALDO sobre sus movidas.

BOBOS. En vez de explicar cómo puercas era director distrital en Tegucigalpa, diputado, jefe en Santa Bárbara -entre otras “chambas”-, sale con su discurso “revolucionario” engañabobos.

ANDES. Saludes les manda el “papi” desde los Andes chilenos, donde participa en la toma de posesión del nuevo presidente, y ayer tuvo misa con el rey Felipe VI de España.

BURROS. Las bases azulejas esperan que, a su regreso, ya no siga juramentando funcionarios y vuelva a ser el “papi”, con sus burros y sus jeans recorriendo el país, saludando face to face a la “people” y conociendo sus preocupaciones.

ESCOBA. Mercedes Saravia y los “colectivos” cachurecos llegaron a protestar a los bajos del Congreso -con escobas azules en mano- a exigir barrida de refundidores y chamba para ellos. A ver, dijo el cieguito.

LENGUA. Los refundidores hasta les sacan la lengua y les hacen musarañas, se queja Mercedes “Ceballos”, porque, como nadie los toca. ¿Estáis oyendo, “papi”?

MAMO. Que alguien me explique, pide la Gaby del CNA, cómo es posible que llamen al pingüino del Redondo como testigo a un juicio, y no como acusado, cuando sobran delitos para meterlo al mamo.

ANULAR. Ya se olvidaron de las fechorías de su comisión permanente espuria, el “decreto” que se sacó de la manga de la camisa para anular las elecciones con el tal “voto por voto”, su publicación en La Gaceta gracias a la complicidad de Xiomara, en fin...

GOLPE. Eso es un golpe aquí y en la China y, por mucho menos que eso en Brasil está preso Bolsonaro y, en Perú, el del sombrero.

VIVIR. “Señora Cardoza, ya deje de vivir del nombre de mi mamá, yo, Olivia Zúniga Cáceres, hija mayor de madre Bertha Cáceres, la desautorizo”, le manda a decir la exembajadora en Cuba.

EUROS. Olivia acusa a las feministas de “recibir financiamiento” a costillas de Bertha Cáceres. Por eso, dice, las corrieron de su velorio, porque son “unas oportunistas perversas...y lo único que buscan son euros y dólares”. ¡Vaya, jodido! Está perro ese pleito.

ENEE. En la ENEE por fin le cantaron las golondrinas al tal Christian Sanabria, chucho de garra del Erick y de la Moncha, a quien mandaban a los foros zelayistas a despotricar contra la oposición y el sindicato.