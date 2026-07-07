Cerca de 3,000 hondureños trabajan con visas en EE UU, España y Canadá

Tegucigalpa, Honduras.- La posibilidad de un empleo de forma legal es posible gracias al Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE), que otorga un permiso para viajar a países asociados y de forma transparente de acuerdo con la legislación nacional e internacional.
Esta iniciativa beneficia a más de 2,000 hondureños, según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en los rubros de agricultura, silvicultura, mantenimiento de edificios, construcción, vivienda, turismo, entre otros.
Hasta la fecha se han otorgado aproximadamente 3,000 visas a compatriotas que ahora cuenta con una oportunidad laboral en el extranjero, quienes perciben 15 dólares por hora, en promedio, dando como resultado $2,800 mensuales a personas que trabajan en Estados Unidos. Los hondureños que trabajan en España ganan 1,400 euros al mes, en promedio, según Juan Carlos Rodríguez, subsecretario de Trabajo.
Entre los países con convenios para trabajar están: Estados Unidos, Canadá y España; cabe destacar que el postulante al inscribirse participa por una oportunidad de trabajo, de no ser elegido sus datos quedan registrados en la base de información de la STSS, que sirven para que otras empresas interesadas puedan contratarlo.
Para que los ciudadanos puedan inscribirse deben cumplir estos requisitos y así optar a empleos temporales: ser hondureño y vivir en el país, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir. Es importante no tener historial migratorio (no haber salido del país de forma irregular), no tener antecedentes policiales ni penales.
Además tener buena condición física para el trabajo a realizar, asegurando así eficiencia; es necesario tener experiencia comprobada por medio de constancias de trabajo, con datos creíbles y que se confirme que puede realizar las labores a las que está optando al siguiente enlace de inscripción .
Papel de las remesas en Honduras
En la economía hondureña el dinero por remesas familiares registró hasta mayo de 2025 un total de 4,672.6 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras (BCH). Un aproximado de 25% de los hogares hondureños reciben remesas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, en el mismo periodo de 2026 se registró un aumento interanual de 618.3 millones de dólares en remesas, y así alcanzar $5,290.9 millones.
Mientras tanto, respecto al ingreso de divisas en el 2026 se registraron 12,583.1 millones de dólares (compra de divisas), mientras los egresos (ventas) sumaron $11,128.5 millones.
Escasa generación de empleo
Las oportunidades de empleo es uno de los problemas frecuentes a los que se enfrenta la población hondureña; en el 2025 se contaba con una fuerza de trabajo de 4,286,430 personas, de éstas, el 4.9% corresponde a la población desocupada (no tienen trabajo pero buscan uno), según datos del INE.
En esta categoría hay compatriotas bajo el término subocupados, con alrededor de 1.6 millones (equivalente al 41.4%), en muchos casos ganando menos del salario mínimo, bajo condiciones precarias y con más de ocho horas de labores.
Con la apertura de oportunidades en el extranjero por medio de visas temporales, se busca regular el desplazamiento ilegal por medio de alianzas con los principales países de destino de la migración, buscando formas más seguras para la población y acorde a las leyes de ambos países.