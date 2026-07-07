Cerca de 3,000 hondureños trabajan con visas en EE UU, España y Canadá

Tegucigalpa, Honduras.- La posibilidad de un empleo de forma legal es posible gracias al Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE), que otorga un permiso para viajar a países asociados y de forma transparente de acuerdo con la legislación nacional e internacional.

Esta iniciativa beneficia a más de 2,000 hondureños, según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en los rubros de agricultura, silvicultura, mantenimiento de edificios, construcción, vivienda, turismo, entre otros.

Hasta la fecha se han otorgado aproximadamente 3,000 visas a compatriotas que ahora cuenta con una oportunidad laboral en el extranjero, quienes perciben 15 dólares por hora, en promedio, dando como resultado $2,800 mensuales a personas que trabajan en Estados Unidos. Los hondureños que trabajan en España ganan 1,400 euros al mes, en promedio, según Juan Carlos Rodríguez, subsecretario de Trabajo.

Entre los países con convenios para trabajar están: Estados Unidos, Canadá y España; cabe destacar que el postulante al inscribirse participa por una oportunidad de trabajo, de no ser elegido sus datos quedan registrados en la base de información de la STSS, que sirven para que otras empresas interesadas puedan contratarlo.

Para que los ciudadanos puedan inscribirse deben cumplir estos requisitos y así optar a empleos temporales: ser hondureño y vivir en el país, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir. Es importante no tener historial migratorio (no haber salido del país de forma irregular), no tener antecedentes policiales ni penales.