El valor de las remesas

Cada 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares, una conmemoración que nace como un llamamiento a la acción para que las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil centren sus esfuerzos colectivos en mejorar el apoyo a las remesas y reconocer la importante contribución financiera de los trabajadores migrantes a la economía de sus familias y de sus países.

En el caso de Honduras, las remesas son parte fundamental de su economía. Son la primera fuente de ingresos de divisas al país, pero más allá, la principal fuente de sustento de millones de familias que dependen de los envíos de remesas de sus familiares en diversas partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que acoge a más de dos millones de compatriotas que residen en ese territorio con y sin papeles.

Si bien las disposiciones migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump han frenado el flujo de migrantes a ese país y endurecido las condiciones de estadía de millones de personas indocumentadas, es también cierto que el flujo de remesas, a la luz de los informes oficiales, se ha sostenido. Según cifras del BCH, en el primer cuatrimestre de este año el ingreso de remesas ascendió a 4,130 millones de dólares al pasado 30 de abril, superior en $537.1 millones de los registrados en el mismo período en 2025.

El impacto de las remesas es altamente significativo para los receptores, principalmente las familias, ayudando a reducir los niveles de pobreza, mejorando el acceso a viviendas dignas, la educación y la salud.

Las cifras demuestran que, a pesar de las adversidades políticas y los endurecimientos migratorios en el extranjero, el compromiso de los migrantes con sus hogares permanece intacto. Las remesas siguen siendo el salvavidas macroeconómico de Honduras y, fundamentalmente, el escudo diario con el que millones de hondureños enfrentan la vulnerabilidad social.