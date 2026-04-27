A su negocio llegan a matar a hombre en el desvío de La Venta del Sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en la comunidad de Paso Real, ubicada en la entrada a La Venta del Sur, en un hecho violento que ha consternado a los vecinos del sector.

La víctima fue identificada como José Ramón Martínez, de 40 años de edad, quien se encontraba realizando trabajos de instalación eléctrica para iniciar su negocio de reparación de llantas.

De acuerdo con información preliminar, un sujeto desconocido llegó hasta el lugar en horas de la madrugada y le disparó en reiteradas ocasiones, quitándole la vida de manera inmediata.