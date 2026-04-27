A su negocio llegan a matar a hombre en el desvío de La Venta del Sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en la comunidad de Paso Real, ubicada en la entrada a La Venta del Sur, en un hecho violento que ha consternado a los vecinos del sector.
La víctima fue identificada como José Ramón Martínez, de 40 años de edad, quien se encontraba realizando trabajos de instalación eléctrica para iniciar su negocio de reparación de llantas.
De acuerdo con información preliminar, un sujeto desconocido llegó hasta el lugar en horas de la madrugada y le disparó en reiteradas ocasiones, quitándole la vida de manera inmediata.
"Nosotros escuchamos los disparos a las 4:00 de la madrugada. La gente de aquí dice que los que lo mataron andaban en moto, pero yo no vi nada, solo escuché los disparos", relató Santos Núñez, padre de la víctima.
Martínez deja dos hijos menores de edad, quienes residen en la capital hondureña.
Autoridades policiales se presentaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen y dar con el desfile de los responsables.