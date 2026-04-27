  1. Inicio
  2. · Sucesos

A su negocio llegan a matar a hombre en el desvío de La Venta del Sur

José Ramón Martínez, de 40 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba trabajos para iniciar su negocio en Paso Real; el ataque ocurrió en horas de la madrugada y se presume que los responsables se movilizaban en motocicleta

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 10:15
A su negocio llegan a matar a hombre en el desvío de La Venta del Sur

El cuerpo de la víctima quedó en la parte de enfrente de su negocio, donde fue atacado por los sicarios.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en la comunidad de Paso Real, ubicada en la entrada a La Venta del Sur, en un hecho violento que ha consternado a los vecinos del sector.

La víctima fue identificada como José Ramón Martínez, de 40 años de edad, quien se encontraba realizando trabajos de instalación eléctrica para iniciar su negocio de reparación de llantas.

De acuerdo con información preliminar, un sujeto desconocido llegó hasta el lugar en horas de la madrugada y le disparó en reiteradas ocasiones, quitándole la vida de manera inmediata.

Videos y testigos protegidos esclarecerán crimen del hijo de empresario chino Hong Xi Xuan

"Nosotros escuchamos los disparos a las 4:00 de la madrugada. La gente de aquí dice que los que lo mataron andaban en moto, pero yo no vi nada, solo escuché los disparos", relató Santos Núñez, padre de la víctima.

Martínez deja dos hijos menores de edad, quienes residen en la capital hondureña.

Autoridades policiales se presentaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen y dar con el desfile de los responsables.

Identifican a dos motociclistas que murieron en fatal choque en carretera a Marale

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias