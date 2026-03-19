Violencia en Olancho: asesinan a joven cuando iba en su motocicleta en zona rural

Olancho, Honduras.- A disparos fue ultimado un joven la noche del miércoles -18 de marzo- en una zona rural del municipio de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.
El crimen ocurrió cerca de la medianoche en una calle solitaria de la aldea El Aguacate, según reportes preliminares.
La víctima fue identificada preliminarmente como Raúl Cruz, de aproximadamente 25 años y originario del municipio de San Esteban, en el mismo departamento.
De acuerdo con la información recabada, Cruz se conducía en una motocicleta color azul cuando fue atacado a disparos por personas no identificadas. Murió casi al instante debido a la gravedad de las heridas.
Levantamiento de ley
Elementos de la Policía Nacional (PN) y del Ministerio Público (MP) se presentaron a la escena del crimen para levantar las pesquisas del caso y recolectar todas las evidencias que se pudiesen encontrar alrededor del cadáver.
El cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue del Ministerio Público, en la capital, para practicarles la autopsia médico legal. Debido a que no portaba documentos, el cuerpo fue ingresado en calidad de desconocido al centro de Medicina Forense.
En horas de la tarde de este jueves, en esa oficina forense seguían a la espera de la llegada de familiares que pudieran reclamar el cuerpo, de quien se conoció preliminarmente, respondía al nombre de Raúl Cruz.