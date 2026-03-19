Violencia en Olancho: asesinan a joven cuando iba en su motocicleta en zona rural

Olancho, Honduras.- A disparos fue ultimado un joven la noche del miércoles -18 de marzo- en una zona rural del municipio de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho.

El crimen ocurrió cerca de la medianoche en una calle solitaria de la aldea El Aguacate, según reportes preliminares.

La víctima fue identificada preliminarmente como Raúl Cruz, de aproximadamente 25 años y originario del municipio de San Esteban, en el mismo departamento.