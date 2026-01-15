A disparos matan a hombre en carretera de Orica, Francisco Morazán

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en un tramo solitario de esa vía, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones.

Francisco Morazán, Honduras.- Un hombre identificado como Mario Torres murió de manera violenta tras recibir múltiples disparos en una calle de tierra que comunica San Francisco de Orica con la aldea Guatemalita , de donde era originario, en el departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

El cuerpo quedó tendido a la orilla de un potrero, junto a una motocicleta.

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes y resguardar el cadáver.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue de la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos.