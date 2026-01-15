  1. Inicio
A disparos matan a hombre en carretera de Orica, Francisco Morazán

Un hombre identificado como Mario Torres, originario de la aldea Guatemalita, murió de forma violenta tras ser atacado a balazos en una calle de tierra que conecta San Francisco de Orica con Guatemalita

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 14:45
El cuerpo fue encontrado a la orilla de un potrero, junto a una motocicleta.

 Foto: Cortesía

Francisco Morazán, Honduras.- Un hombre identificado como Mario Torres murió de manera violenta tras recibir múltiples disparos en una calle de tierra que comunica San Francisco de Orica con la aldea Guatemalita, de donde era originario, en el departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en un tramo solitario de esa vía, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones.

El cuerpo quedó tendido a la orilla de un potrero, junto a una motocicleta.

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes y resguardar el cadáver.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue de la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

