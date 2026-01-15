Caen seis presuntos integrantes del “Cártel del Atlántico” en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Seis presuntos integrantes de una estructura criminal conocida como el “Cártel del Atlántico” fueron capturados en las últimas horas durante un operativo realizado en el barrio El Benque, en San Pedro Sula. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 23 y 36 años y, según las investigaciones, ocupaban roles operativos dentro del grupo, principalmente como gatilleros y distribuidores de drogas en la zona norte del país. Entre ellos figuran alias “Tufo”, “Chino”, “Maitro”, “Colocho”, “Gordo” y “Chaparro”, señalados de participar en actividades ilícitas vinculadas a homicidios, venta de drogas y portación de armas.

De acuerdo con información preliminar, algunos de los capturados cuentan con antecedentes penales por delitos como porte ilegal de armas, escándalo público, órdenes de captura pendientes y vínculos con tráfico de drogas, tanto en Honduras como en el extranjero. Las autoridades indicaron que el grupo se encontraba en la ciudad con la presunta intención de ejecutar un homicidio múltiple, lo que motivó el despliegue operativo que permitió su detención. Asimismo, se les relaciona con hechos violentos ocurridos en Yoro y otros sectores del Valle de Sula, incluyendo masacres atribuidas a esta estructura criminal. Durante el operativo se decomisaron fusiles de asalto tipo AR-15, una barra de explosivo C-4, tres armas de fuego tipo pistola, drogas, chalecos antibalas, teléfonos celulares y varios vehículos, material que presuntamente sería utilizado para cometer acciones criminales.