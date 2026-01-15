  1. Inicio
Motociclistas encabezan estadísticas de accidentes viales en Honduras

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte detalló que del 100% de los accidentes, el 72% son usuarios de motocicletas” y que “este 72%, el 42% lamentablemente fallece”

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 10:50
Más del 40 por ciento de los motociclistas que sufren un accidente de tránsito, mueren.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de tránsito advirtieron que los conductores de motocicletas continúan siendo los más afectados por los percances viales en el país, al concentrar más de dos tercios de los accidentes registrados a nivel nacional.

El director nacional de Vialidad y Transporte, Adonay Hernández, explicó que los informes oficiales reflejan que siete de cada diez siniestro en las carreteras involucran motocicletas, y que una parte considerable de estos casos termina con consecuencias fatales para los conductores.

Ante este panorama, el funcionario reiteró que el uso del chaleco reflectante no es una medida nueva, sino una disposición obligatoria establecida desde 2015. Señaló que actualmente se refuerza una etapa de socialización de la norma, por lo que los motociclistas no pueden argumentar desconocimiento de la misma.

Hernández aclaró que esta prenda de seguridad tiene como finalidad mejorar la visibilidad del conductor, aunque insistió en que la prevención de accidentes depende principalmente de la responsabilidad individual al volante y del respeto a las normas de tránsito.

Las cifras oficiales también indican que los jóvenes entre 17 y 29 años representan el grupo etario más afectado, lo que ha llevado a las autoridades a fortalecer las estrategias de educación vial.

En ese sentido, se trabaja en la incorporación de contenidos de seguridad vial en los niveles prebásico y básico del sistema educativo, como una medida preventiva a largo plazo para reducir la mortalidad en las carreteras.

