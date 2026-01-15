  1. Inicio
Por ajuste de cuentas habrían matado los dos jóvenes ceibeños

Ambos jóvenes fueron torturados y atados de manos y pies antes de dispararles. Los cadáveres también fueron encontrados en circunstancias similares

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 06:47
Walter Ortiz y Elvis Castellanos fueron torturados y posteriormente asesinados.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, la muerte violenta de Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años y Elvis Alberto Castellanos Pérez de 19, en el barrio Bella Vista de esta ciudad, habría sido por un ajuste de cuentas.

Ambos cuerpos presentaban signos de tortura, estaban atados de pies y manos, y tenían múltiples impactos de bala.

El doble crimen ocurrió la noche del martes casi de manera simultánea. Primero se encontró el cuerpo sin vida de Walter Cristóbal Ortiz en la colonia Sarmiento, unos minutos después se reportó el hallazgo del cadáver de Elvis Castellanos en el borde del río Cangrejal, frente al barrio Bella Vista.

A este último le dejaron un número telefónico en la palma de la mano. El reporte policial indica que las dos muertes estarían ligadas a un tiroteo que se registró minutos antes en el barrio La Isla.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

