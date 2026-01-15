Por ajuste de cuentas habrían matado los dos jóvenes ceibeños

La Ceiba, Honduras.- De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, la muerte violenta de Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años y Elvis Alberto Castellanos Pérez de 19, en el barrio Bella Vista de esta ciudad, habría sido por un ajuste de cuentas.
Ambos cuerpos presentaban signos de tortura, estaban atados de pies y manos, y tenían múltiples impactos de bala.
El doble crimen ocurrió la noche del martes casi de manera simultánea. Primero se encontró el cuerpo sin vida de Walter Cristóbal Ortiz en la colonia Sarmiento, unos minutos después se reportó el hallazgo del cadáver de Elvis Castellanos en el borde del río Cangrejal, frente al barrio Bella Vista.
A este último le dejaron un número telefónico en la palma de la mano. El reporte policial indica que las dos muertes estarían ligadas a un tiroteo que se registró minutos antes en el barrio La Isla.