Por ajuste de cuentas habrían matado los dos jóvenes ceibeños

La Ceiba, Honduras.- De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, la muerte violenta de Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años y Elvis Alberto Castellanos Pérez de 19, en el barrio Bella Vista de esta ciudad, habría sido por un ajuste de cuentas.

Ambos cuerpos presentaban signos de tortura, estaban atados de pies y manos, y tenían múltiples impactos de bala.