Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado mientras cenaba en un negocio de baleadas ubicado en el barrio San José Arriba, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.
La víctima fue identificada como Wilson Reyes, quien llegó al establecimiento con normalidad y pidió una orden de tacos para cenar, sin imaginar que sería atacado minutos después.
Según relataron testigos, Reyes ya había comenzado a degustar su comida cuando varios hombres fuertemente armados se colocaron en la puerta de entrada del negocio.
Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el joven, impactándolo en varias partes del cuerpo frente a otros clientes.
Wilson Reyes cayó boca abajo al interior del local, mientras su comida quedó casi intacta sobre la mesa.
El joven murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por los múltiples impactos de bala que recibió mientras cenaba.
Familiares de la víctima llegaron al sitio y levantaron el cuerpo sin esperar la llegada del personal de Medicina Forense.
En redes sociales, amigos y conocidos lamentaron la muerte de Wilson Reyes, a quien describieron como una persona servicial, tranquila y muy querida.
En el lugar, las autoridades recolectaron varios casquillos de bala como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.