  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca

Wilson Reyes fue asesinado a balazos por sujetos armados que lo atacaron mientras cenaba en un negocio de baleadas en el barrio San José Arriba, en el municipio de Guaimaca

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 07:57
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
1 de 10

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado mientras cenaba en un negocio de baleadas ubicado en el barrio San José Arriba, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
2 de 10

La víctima fue identificada como Wilson Reyes, quien llegó al establecimiento con normalidad y pidió una orden de tacos para cenar, sin imaginar que sería atacado minutos después.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
3 de 10

Según relataron testigos, Reyes ya había comenzado a degustar su comida cuando varios hombres fuertemente armados se colocaron en la puerta de entrada del negocio.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
4 de 10

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el joven, impactándolo en varias partes del cuerpo frente a otros clientes.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
5 de 10

Wilson Reyes cayó boca abajo al interior del local, mientras su comida quedó casi intacta sobre la mesa.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
6 de 10

El joven murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por los múltiples impactos de bala que recibió mientras cenaba.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
7 de 10

Familiares de la víctima llegaron al sitio y levantaron el cuerpo sin esperar la llegada del personal de Medicina Forense.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
8 de 10

En redes sociales, amigos y conocidos lamentaron la muerte de Wilson Reyes, a quien describieron como una persona servicial, tranquila y muy querida.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
9 de 10

En el lugar, las autoridades recolectaron varios casquillos de bala como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

 Foto: Redes sociales
Fue a un negocio de baleadas a cenar y sicarios lo acribillaron: crimen de Wilson Reyes en Guaimaca
10 de 10

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos