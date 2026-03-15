Prevén aumento en el precio del cemento: ¿de cuánto sería?

Tegucigalpa, Honduras.- La industria de la construcción prevé que a partir de este lunes 16 de marzo entre en vigencia un incremento de aproximadamente siete lempiras en el precio de la bolsa de cemento. Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), explicó que el ajuste responde principalmente al aumento en los precios de los combustibles, influenciado por el conflicto en el Medio Oriente. "De acuerdo a lo que se está anunciando, el incremento sería de siete lempiras, aunque podría ser un poco más", señaló Larios.

El representante del rubro detalló que el alza tendrá repercusiones en las obras de construcción, ya que el cemento es uno de los insumos más utilizados en la industria, tanto en la edificación de viviendas como en proyectos de infraestructura como alcantarillado, carreteras y puentes. En el caso de las viviendas sociales, Larios explicó que una casa de 42 metros cuadrados suele requerir entre 130 y 150 bolsas de cemento, por lo que el aumento podría representar un impacto aproximado de 1,300 lempiras, equivalente a cerca del 5% del costo en este insumo. Indicó que el incremento también se estaría reflejando en el precio de otros materiales de construcción como bloques, ladrillos y acabados, lo que podría elevar aún más el costo final de las obras. En proyectos de infraestructura vial, Larios estimó que el ajuste podría traducirse en un aumento cerca de los 100 lempiras por metro lineal en la pavimentación de calles de seis metros de ancho con resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado.