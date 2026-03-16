Luis Redondo no se presentó a testificar en audiencia por caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), no atendió el llamado para testificar en la audiencia inicial por el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El extitular del Poder Legislativo había sido citado por un juez junto a Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso.

Sin embargo, Luis Redondo no atendió llamadas, mensajes ni los edictos para dar su testimonio en el caso por el supuesto desfalco de L6,032,654.07. Previo al inicio de la continuación de la audiencia inicial, el exministro José Carlos Cardona lamentó que Redondo no atendiera el citatorio. "Desconozco los motivos y no entiendo cuál es la estrategia que él tiene para no venir, ya que todo ciudadano que es requerido por un tribunal debe atender ese llamado". Cardona añadió: "Esperábamos que él asumiera un compromiso con la transparencia, siendo un expresidente cuya carrera política la hizo siendo un diputado anticorrupción, y esperábamos que mostrara ese compromiso con la transparencia".