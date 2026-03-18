Sin cambios en seguridad aérea de Honduras tras accidente en Roatán

Una fuente privada experta en aviación acusó a las autoridades anteriores de Aeronáutica Civil de no interesarse en el accidente del vuelo LNH-018 de la aerolínea Lanhsa por temor a destapar irregularidades.La fuente también se refirió al proceso de investigación que se concretaba hasta 2017 en los accidentes aéreos, cuando Aeronáutica Civil era juez y parte. Esto, según dijo, era mal visto por la Organización de Aviación Civil Internacional, por lo que Honduras siempre recibía malos puntajes en la evaluación porque “cómo es posible que la misma autoridad que certifique un avión, los pilotos y la aerolínea es la misma que va a investigar el accidente”.Reflexionó que “si la misma Aeronáutica certifica mal algo, jamás van a decir en la investigación qué ellos fueron los que fallaron, por eso se busca que la autoridad aeronáutica no investigue accidentes, que sea una entidad separada”.EL HERALDO Plus intentó ingresar a las oficinas de la CIAIA en la AHAC para hablar con los funcionarios sobre su papel en el accidente aéreo en Roatán, pero no se permitió el ingreso. Este equipo conoció que el ente está en transición, es decir, que se están trasladando a las instalaciones de la Secretaría de Defensa en el Centro Cívico Gubernamental.