La foto cayó, pero el Redondo sigue suelto y sin rendir cuentas...

FOTO. Hombre, más que desmantelar la foto del Redondo, lo que debieron hacer desde ya días es meterlo al mamo y que pague todas las fechorías que cometió desde el primer día que usurpó la presidencia del CN. Este cliente debería estar en El Pozo y sin derecho a fianza.

FIBRA. Bueno, como en El Ocotal nadie saca la fibra, como dicen en la chiri, el Congreso ha tenido que sentar a las barras de los equipos, para ver cómo se dejan de matar entre sí.

MARCHA. Adivinen quién ya tiene listo el sombrero y las botas para la marcha de los trabajadores de mañana.

LISTA. Hoy se inicia la pasarela para las pruebas toxicológicas y psicométricas a los que lograron pasar el colador y, de allí, sacarán la lista de los 18 que será enviada al pleno.

INTERINOS. Ledezma avisa que de los 18 también saldrán los interinos que ocuparán las vacantes de Cossette y de Ana Paola, solo que, al menos hasta ayer, ninguna había pedido permiso ni nada. Será que ya se arrepintieron.

PISTO. Pasan los días, las semanas y hasta los meses, y la susodicha UPL sigue sin decir ni pío sobre el excandidato que está metido en un lío por el pisto que no declaró en la campaña.

SECRETO. El culebrón es un secreto a voces en el PL y, en todos lados, menos en la UPL. Y, así quieren que les den más presupuesto, si solo se meten con las bubuchitas.

CAIMÁN. Julia Talbott, conocida dirigente del PL, ha escrito lo siguiente sobre el billete de la campaña: “El problemita asciende a 200 millones, más o menos...de la cuenta de Honduras se transfirieron a la de Caimán alrededor de 75 millones, el del billete tomó prestados 37 millones”.

REUNIÓN. Y prosigue: “Ahora no hallan dónde poner el fundillo y buscan a toda costa una reunión con quién dicen es su caudillo. En público le atacan, en privado le ruegan. Adivina, adivinador”, pregunta.

SUPLENTE. Julia también avisa que un diputado suplente anda “desesperado por invertir un dinero, pidiéndole a los amigos que pongan algo, y que él les pone el capital. ¿Estará relacionado con los milloncitos de política limpia”? pregunta.

RECICLAJE. Campaña de reciclaje de la AMDC, en conjunto con escolares y docentes, para contrarrestar las toneladas de desechos que se producen en la ciudad. Juan Diego llama a la población capitalina a sumarse a los operativos.

CUENTA. Se habrán dado cuenta que con eso del mentado Supremo opacaron la noticia del salario mínimo y la del programa monetario.