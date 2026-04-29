Así fue el brutal accidente en el que murió una familia pastoral en Panamá

El pasado sábado 25 de abril cuando una cámara de seguridad registró el instante preciso en que un autobús de la ruta Aguadulce-Panamá colisionó violentamente contra el vehículo donde se transportaba una familia de líderes religiosos, segando cuatro vidas de manera instantánea.
Las víctimas del siniestro fueron identificadas como el pastor Benjamín López, de 48 años, y su esposa Celideth Reina, de 51 años. Junto a ellos viajaban sus hijas Eimye López, de 19 años, y Zuly, una adolescente de apenas 17, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto ocurrido a las 4:30 de la tarde.
El destino de la familia era su centro de congregación, pues se dirigían a participar en una actividad religiosa programada para ese día. La noticia del accidente ha generado una profunda conmoción, no solo por la fatalidad del evento, sino por el vínculo estrecho que los fallecidos mantenían con su comunidad a través de la fe.
Benjamín López no era un desconocido para los habitantes de la zona; durante 12 años lideró el ministerio en la Iglesia de Dios Pentecostal. Su labor pastoral fue descrita como cercana y constante, siempre acompañado por su esposa e hijas en cada proyecto comunitario, dejando ahora un vacío inmenso y a cuatro hijos más que sobreviven a la tragedia.
Los reportes preliminares de las autoridades indican que la fuerza del choque fue de tal magnitud que los cuatro ocupantes del automóvil particular murieron de forma casi inmediata. Las unidades de emergencia que llegaron al sector de la tragedia poco pudieron hacer por salvar a los integrantes de la familia López Reina.
En el ámbito judicial, las acciones no se hicieron esperar. Tras el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia en la escena, las autoridades procedieron con la detención del conductor del autobús involucrado. Se trata de un joven de 28 años cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanza el proceso legal.
Actualmente, el implicado permanece recluido y enfrenta una acusación formal por el delito de homicidio doloso. El Ministerio Público y los peritos de tránsito mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el impacto y establecer las responsabilidades legales que correspondan por este hecho.
Mientras la justicia sigue su curso, en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de La Loma, ubicada en La Ermita de San Carlos, el ambiente es de luto y reflexión.
Los feligreses han manifestado su dolor a través de las diversas plataformas sociales.