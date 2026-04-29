Padre mató a su bebé y la madre se quitó la vida al enterarse en Alabama

Lotus Kanani Miriam McKelvey recién había cumplido cuatro meses, pero fue asesinada por su propio padre. El pasado miércoles 22 de abril, al filo de la 1:00 de la tarde, la bebé fue encontrada sin signos de respiración en Memorial Parkway, en Huntsville, Alabama, luego de haber estado al cuidado del acusado. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a Estados Unidos.