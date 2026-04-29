Padre mató a su bebé y la madre se quitó la vida al enterarse en Alabama

Lotus Kanani Miriam McKelvey recién había cumplido cuatro meses, pero fue asesinada por su propio padre. El pasado miércoles 22 de abril, al filo de la 1:00 de la tarde, la bebé fue encontrada sin signos de respiración en Memorial Parkway, en Huntsville, Alabama, luego de haber estado al cuidado del acusado. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a Estados Unidos.
Ante el llamado de familiares, los paramédicos se apersonaron al lugar e intentaron reanimarla en el lugar antes de trasladarla a un hospital. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes: la pequeña fue declarada sin vida poco después de llegar al centro médico.
La autopsia no dejó margen para la duda. Los forenses determinaron que la muerte de Lotus fue un "homicidio, causado por lesiones internas traumáticas, con evidencia clara de que alguien le hizo daño deliberadamente", encendiendo las alarmas de las autoridades.
Todas las miradas apuntaron a Mickele Kaipolai Ah-Nee, debido a que era la única persona presente con la bebé en el momento en que esta dejó de respirar. Tras ser interrogado por las autoridades, fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio, asesinato y violencia doméstica.
Pero la historia no terminó con la muerte de Lotus y el arresto del padre. Al día siguiente de conocerse la muerte de su hija, la madre de la menor, Molly Ann McKelvey, decidió quitarse la vida. No pudo soportar el dolor.
El hermano mayor de Molly, Kristian McKelvey, y su prometida Madison intentaron encontrar palabras para describir lo que sienten. "Ella era la bebé más feliz que jamás había visto. Nunca podré verla crecer. Molly era... era una hermana realmente increíble", dijo Kristian, mientras intentaba contener el llanto.
La familia de la bebé y de su madre piden a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable de la doble tragedia, deribada por el asesinato de la pequeña Lotus.
Mickele Kaipolai Ah-Nee permanece bajo custodia mientras las autoridades continúan con la investigación. Mientras tanto, el caso continúa causando consternación en redes sociales, desde las diversas plataformas los usuarios también claman por justicia para Lotus y su madre.