Bases azules le mandan a decir a JOH “cariño hay, votos no”, que el ungido será Tommy

CARIÑO. Que ni crea JOH que las bases azulejas lo volverían a apoyar, si se vuelve a lanzar, avisa Mercedes Saravia. Una cosa es el cariño que le tienen, dice, y otra que lo apoyen. Saravia anuncia que su candidato para la próxima es el Tommy.

EXPULSIÓN. Por cierto, la Saravia anuncia que en la convención pedirá la expulsión de David Chávez, “por traidor”, porque dice que se alió con Aldana y compañía, y anduvo pidiendo el voto para él y no para Juan Diego. Será.

CORTE. Saludes les deja la Corte Centroamericana de Justicia, uno de los tantos elefantes blancos del SICA, tras la decisión de la rachaaaaa...de decirle adiós.

PARLACEN. Bueno, en 2001 Ricardo Maduro hizo lo mismo con el Parlacen, pero, qué creen, vino Mel Zelaya y, en 2006, volvió a zampar a Honduras en el paquidermo blanco.

AHORRO. Con el simple retiro, la pobre Honduras se ahorrará 721 mil dólares anuales, es decir, cerca de 20 millones de indios.

MANO. El que se fregó fue Chinchilla, el exfiscal general, que queda en el aire. Vale que allá, en Managua, sede del elefante blanco, también está Ebal que, a lo mejor, le tenderá una mano.

SIECA. Unos van y otros vienen, porque, mientras el exFG sale, reaparece el de los frijoles etíopes, ahora como power del SIECA, el otro elefantito.

AUDIOS. Ya vieron la segunda temporada del culebrón de los audios, solo que la actriz estelar ya no es Cossette, sino, JOH. El mismito libreto de la primera temporada, con vídeo e imágenes, gracias a la actuación especial de la IA.

NOSTRA. El director y la productora son los mismos, Mel Zelaya y la Ramona, pero ahora, a diferencia de los audios de Nerón, con un reparto de lujo, encabezado por Gustavo Petro, Evo Morales, el vago de Pablo Iglesias y otros ilustres de la Cosa Nostra de la izquierda cavernícola.

FUMA. El Tommy salió a decirle sus cuatro al tal Petro, el que todavía se la fuma verde, y acusó a la izquierda troglodita de recurrir a la mentira con la fabricación de audios y la difusión de falsedades.

JUEGO. Mauricio Rivera, que conoce desde sus entrañas las maquiaveladas de Libre, asegura que esos audios son otra jugada de Mel Zelaya, para meter a JOH al juego y justificar su regreso en busca de la reelección. Como la Moncha nunca le cuajó.

LLANTAS. A oídos de Gerzon y su séquito, la bulla es que los pupilos de Mel Zelaya han estado almacenando llantas, para ir a armar bochinches a la marcha de los trabajadores.