Alcaldía de Tela justifica cobro por ingreso de buses con veraneantes a las playas

Tegucigalpa, Honduras.- Por una disposición en sesión de Corporación Municipal, la alcaldía de Tela cobra mil lempiras a los buses y trescientos lempiras a los microbuses que llegan con excursiones en este periodo de verano a las playas locales.
Lariza Cálix, jefe de Turismo de la municipalidad de Tela, Atlántida, dijo a EL HERALDO, que el cobro “es algo que se ha hecho en los últimos años, pues desde el 2019 se ha cobrado”.
“De hecho en la administración del alcalde Ricardo Cálix el precio se ha mantenido y manejamos el cobro de 1,000 lempiras para los buses grandes y 300 a los microbuses, pero solo es en la temporada de verano y solo son dos meses”, detalló.
La funcionaria justificó que como municipalidad “nos reforzamos con personal para la limpieza de las playas y también para nosotros como anfitriones damos seguridad a los visitantes durante su estadía, por lo menos a los que se quedan en las playas municipales”, aseguró.
En Tela no hay Fuerza Naval y es por eso que nos hacemos acompañar con una lancha de rescate por cualquier emergencia que se pueda presentar y los paramédicos se instalan en diferentes sectores de playa para brindar el servicio, agregó.
La funcionaria dijo que el dinero que se cobra es invertido en cada uno de esos servicios que se prestan, porque es a raíz de una ordenanza que ha sido emitida por la Corporación Municipal.
La medida ha sido criticada por algunos sectores, porque aseguran que las playas son públicas y que no debe haber restricciones para ingresar.
Sin embrago, las autoridades municipales aseguran que los visitantes dejan cualquier cantidad de basura en las orillas de las playas, por lo que con el personal que se contrata se realiza la limpieza y se atiende a los visitantes de la mejor manera.
Este rotativo consultó al presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Nery Cerrato, quien aseguró que por la autonomía que tienen las alcaldías, en reunión de corporación, pueden aprobar cobros para desarrollar actividades de manera temporal.
Asimismo, intentó obtener la versión de las autoridades nacionales de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.