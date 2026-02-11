Yaudet Burbara asume como comisionado presidencial en el gabinete de Nasry Asfura

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, juramentó este miércoles 11 de febrero Yaudet Burbara Canahuati como el nuevo comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico. Con rango de ministro, el empresario y político tendrá la misión de liderar la modernización de puertos, aduanas y los procesos de desaduanaje en el país.

Burbara, nacido un 21 de julio de 1971 proviene de una influyente familia empresarial del norte del país. Llega al Ejecutivo con un bagaje que combina el sector privado y la administración pública.



Su trayectoria política no es corta; ingresó al Congreso Nacional en 2010 a los 39 años y se mantuvo como diputado por Cortés durante las administraciones de Porfirio Lobo Sola (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Recientemente, buscó la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2025, un proceso donde resultó ganador Roberto Contreras. Sin embargo, el Gobierno Central ha decidido aprovechar su experiencia técnica y empresarial para agilizar los procesos logísticos, un área crítica para la competitividad de Honduras en la región.



Otros nombramientos

El presidente también nombró al comisionado Rigoberto Oseguera Mass como el nuevo director de la Policía Nacional. Oseguera llega al cargo con una hoja de vida robusta que incluye la dirección de inteligencia y la jefatura regional en la zona norte del país.