Presidente Nasry Asfura quiere reincorporarse al CIADI

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la República de Honduras notificó formalmente su intención de reincorporarse al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, del cual el país se retiró en 2024.
La comunicación fue enviada por Nasry Juan Asfura Zablah, presidente de la República de Honduras, a Martina Polasek, secretaria general del CIADI, en la que se informa que el país iniciará los procedimientos internos correspondientes para completar la documentación requerida y concretar su adhesión nuevamente al convenio internacional.
En la misiva, el mandatario señala que Honduras reconoce “la importancia de contar con un marco neutral y efectivo para la resolución de controversias en materia de inversión”, y expresa la disposición del Estado hondureño de cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el convenio del CIADI. Asimismo, solicita coordinar a la brevedad una fecha para la firma oficial de la solicitud en las oficinas del organismo, en Washington, Estados Unidos.
El anuncio se produce luego de que en agosto de 2024 surtiera efecto la denuncia al convenio, presentada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro seis meses antes, de conformidad con el artículo 71 del Convenio del CIADI. Con esta decisión, Honduras se convirtió en la primera nación de Centroamérica en retirarse de este mecanismo internacional de arbitraje, sumándose a países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que adoptaron medidas similares entre 2007 y 2012.
Antecedentes del retiro
Honduras suscribió el convenio del CIADI el 28 de mayo de 1986, lo ratificó en febrero de 1989 y este entró en vigor el 16 de marzo de ese mismo año, según registros oficiales del organismo. Sin embargo, en 2024 el Banco Mundial confirmó que la notificación de denuncia fue recibida el 24 de febrero, y que su efecto se materializó el 25 de agosto de 2024, sin afectar los casos de arbitraje pendientes.
De acuerdo con información verificada por EL HERALDO, entre 1999 y agosto de 2024 se registraron 19 casos de arbitraje de inversión contra Honduras ante el CIADI, de los cuales 15 permanecen pendientes de resolución. La mayoría de las demandas están vinculadas a sectores como energía, transporte, finanzas y construcción.
Entre las empresas demandantes figuran Palmerola International Airport (PIA), Honduras Próspera, Inversiones y Desarrollos Energéticos S.A., Autopistas del Atlántico S.A., Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) e International Container Terminal Services, entre otras.
Impacto económico y reacciones
El retiro del CIADI generó reacciones de diversos sectores empresariales. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advirtió en su momento que la salida del país del organismo podría provocar “incertidumbre económica y legal inmediata”, además de afectar la confianza de los inversionistas extranjeros.
Gallardo también señaló que la decisión podría incidir en la relación de Honduras con el Banco Mundial y en el acceso a futuros financiamientos, al percibirse riesgos asociados a la seguridad jurídica y a la resolución de disputas internacionales.
En contraste, la Procuraduría General de la República (PGR) calificó al CIADI como un sistema que “socava la soberanía de las naciones y desplaza la función de los tribunales locales”, postura que respaldó la decisión de denuncia del convenio.
Contexto regional
Ecuador se reincorporó al CIADI hace tres años, luego de haberse retirado del mecanismo, lo que confirma que los Estados que denuncian el convenio pueden volver a firmarlo y ratificarlo en el futuro, tal como ahora plantea Honduras.
La intención de reincorporación se produce en un contexto en el que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras alcanzó 1,076.4 millones de dólares al cuarto trimestre de 2023, aunque el 96% correspondió a reinversión de utilidades, según datos oficiales.