Presidente Nasry Asfura quiere reincorporarse al CIADI

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la República de Honduras notificó formalmente su intención de reincorporarse al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, del cual el país se retiró en 2024.

La comunicación fue enviada por Nasry Juan Asfura Zablah, presidente de la República de Honduras, a Martina Polasek, secretaria general del CIADI, en la que se informa que el país iniciará los procedimientos internos correspondientes para completar la documentación requerida y concretar su adhesión nuevamente al convenio internacional.

En la misiva, el mandatario señala que Honduras reconoce “la importancia de contar con un marco neutral y efectivo para la resolución de controversias en materia de inversión”, y expresa la disposición del Estado hondureño de cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el convenio del CIADI. Asimismo, solicita coordinar a la brevedad una fecha para la firma oficial de la solicitud en las oficinas del organismo, en Washington, Estados Unidos.

El anuncio se produce luego de que en agosto de 2024 surtiera efecto la denuncia al convenio, presentada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro seis meses antes, de conformidad con el artículo 71 del Convenio del CIADI. Con esta decisión, Honduras se convirtió en la primera nación de Centroamérica en retirarse de este mecanismo internacional de arbitraje, sumándose a países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que adoptaron medidas similares entre 2007 y 2012.