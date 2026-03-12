Ministro de Finanzas asegura que planillas están al día; lo pendiente son contratos temporales sin respaldo

Tegucigalpa, Honduras.-El titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules, aseguró este jueves 12 de marzo que el Estado garantizará el pago de salarios a todos los empleados de las instituciones que serán suprimidas, destacando que se reconocerán los sueldos hasta el último día laborado.
El funcionario explicó que actualmente las planillas del Gobierno se encuentran al día dentro del sistema. “Quiero aclarar que las planillas que se cargan al sistema están al día. Reconocemos que hay pagos pendientes, pero estos están en pausa en vista de que hay convenios por firma, como en el caso de Salud”, afirmó Hércules.
El secretario también detalló que, en el caso del Instituto Nacional del Diabético, los fondos ya fueron transferidos al Banco Central de Honduras, por lo que corresponde a la Secretaría de Salud realizar los trámites necesarios para efectuar los pagos correspondientes.
Asimismo, señaló que otras instituciones, como la Policía Nacional, mantienen sus obligaciones salariales al día, al igual que los pagos relacionados con bonos.
Hércules también se refirió al proceso de depuración de algunas instituciones del Estado, el cual se realiza en cumplimiento de un decreto aprobado mediante un PCM, que ordena la supresión de dependencias como planificación y transparencia.
En ese sentido, reiteró que los trabajadores de las entidades que serán eliminadas recibirán el pago de su salario hasta el último día de funciones. “Esto me lo ha confirmado la comisión liquidadora; todos sus derechos serán reconocidos y por ende el salario hasta el último día”, concluyó.