Ministro de Finanzas asegura que planillas están al día; lo pendiente son contratos temporales sin respaldo

Tegucigalpa, Honduras.-El titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules, aseguró este jueves 12 de marzo que el Estado garantizará el pago de salarios a todos los empleados de las instituciones que serán suprimidas, destacando que se reconocerán los sueldos hasta el último día laborado.

El funcionario explicó que actualmente las planillas del Gobierno se encuentran al día dentro del sistema. “Quiero aclarar que las planillas que se cargan al sistema están al día. Reconocemos que hay pagos pendientes, pero estos están en pausa en vista de que hay convenios por firma, como en el caso de Salud”, afirmó Hércules.

El secretario también detalló que, en el caso del Instituto Nacional del Diabético, los fondos ya fueron transferidos al Banco Central de Honduras, por lo que corresponde a la Secretaría de Salud realizar los trámites necesarios para efectuar los pagos correspondientes.