MP presenta requerimiento fiscal contra expolicía condenado en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exagente policial Juan Manuel Ávila Meza por el delito de lavado de activos, luego de detectar inconsistencias en su patrimonio que ascienden a casi 14 millones de lempiras sin justificación.
La acción legal fue presentada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), como parte de una investigación financiera que vincula al expolicía con bienes y movimientos bancarios que no corresponden con sus ingresos conocidos.
Según el informe del Ministerio Público, Ávila Meza fue condenado previamente en Estados Unidos a 12 años de prisión por su participación en una conspiración para traficar drogas, hecho que motivó las indagaciones sobre el origen de su patrimonio en Honduras.
Las autoridades fiscales señalan que el análisis financiero determinó que el exoficial no logró justificar 13,943,602.35 lempiras, monto que habría sido manejado a través de sus cuentas bancarias y detectado tras el estudio de su información financiera.
El informe también establece que entre 2012 y 2016 el expolicía adquirió propiedades cuyo valor supera los 9.6 millones de lempiras, pese a que los montos declarados en testimonios no superaban los 200 mil lempiras, lo que generó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
Entre los bienes identificados figura un inmueble en un edificio de Tegucigalpa, adquirido en marzo de 2012 mediante crédito y cancelado en 2015 por 43,862 dólares, equivalente a 874,051 lempiras al tipo de cambio de ese momento, sin que se haya podido establecer la procedencia del dinero.
Las investigaciones también revelan movimientos bancarios atípicos, entre ellos dos depósitos que superan los dos millones de lempiras sin justificación, así como la declaración de varios vehículos cuyo valor total supera 1.3 millones de lempiras, lo que forma parte de los indicios presentados en el requerimiento fiscal.