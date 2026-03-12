MP presenta requerimiento fiscal contra expolicía condenado en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exagente policial Juan Manuel Ávila Meza por el delito de lavado de activos, luego de detectar inconsistencias en su patrimonio que ascienden a casi 14 millones de lempiras sin justificación.

La acción legal fue presentada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), como parte de una investigación financiera que vincula al expolicía con bienes y movimientos bancarios que no corresponden con sus ingresos conocidos.

Según el informe del Ministerio Público, Ávila Meza fue condenado previamente en Estados Unidos a 12 años de prisión por su participación en una conspiración para traficar drogas, hecho que motivó las indagaciones sobre el origen de su patrimonio en Honduras.

Las autoridades fiscales señalan que el análisis financiero determinó que el exoficial no logró justificar 13,943,602.35 lempiras, monto que habría sido manejado a través de sus cuentas bancarias y detectado tras el estudio de su información financiera.