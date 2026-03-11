Javier López, DT de Motagua: "El objetivo es la Copa Centroamericana y ganar la copa 20"

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua continúa confirmando su gran momento en el torneo Clausura de la Liga Nacional. El conjunto azul derrotó 2-0 a Lobos UPNFM en la jornada 11, resultado con el que cerró la primera vuelta del campeonato en lo más alto de la tabla con 22 puntos y dejando sensaciones muy positivas sobre su funcionamiento colectivo.
Bajo la dirección técnica del argentino Javier López, Motagua ha mostrado un equipo equilibrado, con orden defensivo, intensidad y un volumen de juego que le ha permitido generar numerosas ocasiones de gol.
La victoria ante los universitarios fue una nueva demostración de ese estilo que el estratega ha intentado consolidar jornada tras jornada, apostando por un fútbol agresivo y protagonismo con el balón.
Tras el compromiso, el entrenador compareció en conferencia de prensa y analizó el rendimiento de su equipo, valoró el hecho de terminar la primera vuelta como líder del campeonato y dejó claro que, pese al buen momento, todavía existen aspectos que deben mejorar.
López también habló del compromiso del plantel, de la competencia interna dentro del grupo y de los objetivos que se ha trazado el club de cara a la segunda vuelta, donde Motagua buscará sostener el liderato y fortalecer su candidatura al título.
CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ
Evaluación del triunfo: "Bueno, hablábamos después de ponernos en la cima que teníamos que mejorar los aspectos del juego, la contundencia defensiva, es decir, quedar con el arco en cero en más ocasiones. Hoy lo hemos podido conseguir. Y hablábamos también de que tenemos que mejorar la contundencia del área rival. En eso creo que en el día de hoy quedamos a deber. Porque creo que hubo situaciones de gol muy claras y lo bonito que jugó el equipo en muchos momentos del partido no lo pudimos trasladar al resultado".
"Sí hubo dos goles muy bonitos, dos jugadas colectivas muy bonitas, terminadas de manera espectacular tanto por Alejandro como por Droopy. Pero también hubo otra serie de jugadas que de haber tenido esa contundencia ofensiva en el día de hoy, pues estaríamos hablando de un resultado un poquito más amplio".
No desinflar en la segunda vuelta: "Satisfacción creo que hasta ahora, las seis victorias que tenemos, creo que son merecidas y justas. Creo que podríamos tener algún punto más en esos cuatro empates, principalmente en el de España de visita. Creo que hicimos un trabajo defensivo extraordinario, neutralizamos a un gran equipo y de no ser por una situación un poco polémica pues ahí podríamos tener dos puntos más. El día de la victoria que tuvimos tantas situaciones de gol como las de día de hoy, no pudimos batir esas más que una. Nos deja áreas de oportunidad. Yo soy un técnico que siempre está viendo en qué podemos mejorar".
"No nos vamos a quedar en que estamos primeros, nos refuerza muchas cosas, pero también sabemos que hay áreas de oportunidad, y básicamente son esas dos que te comento. Volumen de juego que cada vez tenemos más, por ejemplo, el día de hoy, que no me dejaron unos 10 o 15 minutos, porque creo que teníamos que seguir atacando y teniendo la posesión del balón. Esa es un área de oportunidad, seguir dejando el arco en cero muchas más veces de lo que hemos hecho en esta primera vuelta, así que es un objetivo nuestro. El mínimo tenemos que dejarlo en seis, siete veces en el arco en cero en la segunda vuelta. Mínimo aspirar a ese 50% de eficacia en el área de arriba. Esos son nuestros objetivos para la segunda vuelta. Si los alcanzamos, seguro vamos a mejorar los números de la primera. Y en eso nos tenemos que ocupar".
A muchos jugadores que les molesta estar en la banca y entran dando lo mejor. Y considera hoy que Motagua es el mejor equipo de la liga: "En relación a tu primera pregunta, ser primero ayuda que todos los demás se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Nosotros como cuerpo técnico siempre estamos valorando el trabajo oscuro y silencioso de los que a veces o no participan o han tenido poca participación, pero que nos están ayudando muchísimo a que los entrenamientos tengan la calidad que se requiere. Y poner en forma pues a los que se están jugando un poquito más. Y yo siempre les digo, "Chicos, tienen que estar preparados para jugar y preparados para no jugar." Porque lastimosamente somos 23 y solo 16 están jugando por partido".
"Soy un técnico que arriesga mucho porque siempre hago el último cambio quedando 10 o 15 minutos y no puedo quedar con 10, eso ha sucedido más de una ocasión. Y no me gusta jugar con un minuto o un para perder el tiempo, esas jugadas no me gustan, sabiendo que arriesgo mucho, porque en cualquier momento puede haber una lesión por un golpe y nos podemos quedar con 10, ¿no? Lo que eso lo que eso supone".
"Creo que hoy por hoy somos el equipo que mejor está jugando, que mejor está defendiendo, que más y mejor volumen de juego está teniendo. Sobre todo que más situaciones de gol está generando en el arco del rival. Y pese a que es un área de oportunidad porque la podemos mejorar, creo que todos estarán de acuerdo conmigo que hubo ocasiones de gol en ese sentido como para de parte de cinco goles, más allá del penalti. Creo que con esos parámetros me atrevo a decir que sí. Los números no mienten, no engañan. Y cuando yo llegué a este equipo todos me tiraron la estadística".
"Tenemos que seguir mejorando y si lo hacemos seguro se va a acercar lo que todos queremos, ir a la Copa Centroamericana, quedar primeros en la tabla regular, que es algo para nosotros muy importante, garantizar la Copa Centroamericana antes de que llegue la recta final. Ahí vamos pasito a paso, presentando nuestra candidatura. Y tenemos que mejorar, tenemos que seguir mejorando esos aspectos del juego que creo que todos queremos ver un Motagua pues es un gigante, agresivo, intenso, con buen fútbol que con momentos cada vez más momentos se ve. Ha llegando gente nueva y se tiene que ir incorporando, equilibrando, entendiéndose, conociéndose. Hoy me gustó mucho que jugaran juntos Droopy y Alejandro, lo hicieron muy bien".
Es mucho Motagua o es muy poco lo que están haciendo los demás: "Yo respeto mucho a esos equipos que has dicho, a todos en general, pero aquí ha habido tanto Olimpia como Marathón. Aunque creo que esa excusa ya se tiene que ir difuminando, pero es cierta, porque yo lo he vivido como entrenador. La pretemporada, la fase final de un torneo está más adelantada que los que tienen un paso, no es fácil para esos equipos. Olimpia es un equipo que ha cambiado de entrenador, de cuerpo técnico y seguro que se va a recuperar a lo largo del torneo. Y qué decir de Marathón, ¿no? Otro equipo protagonista en el torneo anterior. Tenía esa pequeña ventaja de que solo tenían torneo nacional, pero es otro equipo que se va a recuperar".
"Y España, bueno, pues ha levantado mucho su nivel de juego con todas esas incorporaciones que ha realizado. Y es un equipo también muy importante, con un gran cuerpo técnico. Nosotros nos tenemos que preparar y tenemos que entender para esos objetivos de club, Copa Centroamericana y ganar la 20. Y en lo único que nos tenemos que ocupar es en mejorar".
"Si mejoramos, seguro vamos a ser campeones, esto lo digo con toda la humildad y confianza. Y si no mejoramos esas áreas de oportunidad, seguro que estos equipos van a ir creciendo en la segunda vuelta y nos van a emparejar en esta recta final".
La opción de liderato al final de las vueltas: "Hay ventaja. Yo lo viví el año pasado con Motagua, nosotros en 10 días, quedando terceros, tuvimos que jugar cuatro partidos. El primero y el segundo tuvieron 18 días para jugar cuatro partidos. Si eso no es ventaja, bueno, pues, quien sabe de cargas físicas y sabe de volumen de minutos, de minutos de juego y de qué tipo de partido además, porque no estás jugando toda la temporada, no es lo mismo jugar cuatro partidos en 10 días que jugarlos en 18 días".