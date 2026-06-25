No es el oleaje en las costas de Venezuela tras los terremotos de junio de 2026

Tegucigalpa, Honduras. Circula en redes sociales un video que muestra un fuerte oleaje en el mar junto a un mensaje que lo vincula con los dos terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026.
Sin embargo, es falso. Las imágenes corresponden a la llegada del tifón Jangmi, un tipo de ciclón tropical, registrado a principios de junio de 2026 en Japón, que dejó fuertes lluvias y daños en infraestructuras en el país asiático, sin relación con los dos sismos.
“Tsunami in Venezuela”, dice textualmente el mensaje que acompaña una publicación de TikTok compartida más de mil veces desde la madrugada del jueves 25 de junio de 2026.
Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026,
con 39 segundos de diferencia. Los sismos se registraron en Caracas y en otras regiones del país, provocando daños en infraestructura, interrupciones en servicios básicos y evacuaciones preventivas en distintas zonas.
Hasta el 25 de junio de 2026, EL HERALDO informó que hay más de 164 muertos y 971 heridos, además de contabilizarse más de 30 réplicas en las últimas horas.
La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional y catalogó al estado norteño de La Guaira como "zona de desastre" ante el colapso masivo de infraestructuras.
Video de Japón
En primer lugar, una búsqueda inversa en Google Lens, a partir de un fotograma clave de la secuencia difundida en redes sociales, localizó una pieza periodística del medio aFamily de Vietnam, publicada el 3 de junio de 2026, la cual contiene el video utilizado en la publicación viral.
Según el artículo, el metraje fue grabado en Japón durante el paso del tifón Jangmi, el cual dejó como resultado 16 heridos.
Otro resultado de la búsqueda llevó a publicaciones del usuario de Instagram @mako1111, compartidas desde el 2 de junio de 2026, dos semanas antes de los movimientos telúricos en territorio venezolano.
El usuario explica que las imágenes “muestran las olas cuando un tifón se acercaba a Japón el 2 de junio de 2026”.
Adicionalmente, se realizó una búsqueda en la página web de Venezuela y en medios de comunicación del país (1, 2), sin encontrar imágenes similares a las que contiene el video que circula en redes sociales.
Además, estas imágenes también fueron compartidas de forma falsa como si correspondieran a un tsunami causado por el terremoto de Filipinas del 8 de junio. Sin embargo, el registro más antiguo del video corresponde a Japón.
Por lo tanto, es falso que el video del oleaje pertenezca a los terremotos ocurridos en Venezuela. Las imágenes corresponden a un fenómeno meteorológico registrado en Japón semanas atrás, según constató EH Verifica.