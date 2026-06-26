Su bebé iba muerto: Fallece menor de 15 años embarazada en el Hospital del Sur

Choluteca, Honduras.- Una jovencita de tan solo 15 años en estado de embarazo falleció este viernes 26 de junio en el Hospital General del Sur en el departamento de Choluteca. "Tuvimos ese deceso en las últimas horas; es una paciente de 15 años de edad, que es de aquí del casco urbano de Choluteca", confirmó un médico del hospital a Canal 6. Las autoridades del centro asistencial confirmaron que la menor se presentó a cuatro de sus controles prenatales, lo que indica que sí asistía a sus citas de control.

La menor llegó al centro asistencial luego de sentir malestares: "Al momento de hacerle el ultrasonido, detectamos que el niño ya había fallecido", confirmó el galeno. Cuando los médicos revisaron al menor, se confirmó que el feto ya no tenía frecuencia cardiaca. Tras confirmarse la muerte del feto, las autoridades explicaron que se trató de darle el tratamiento a la jovencita, pero después de haber dado a luz presentó complicaciones. "No pudimos hacer más con los recursos que tenemos aquí en el hospital" reconoció el galeno. La jovencita de 15 años estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. "Hubo demasiadas complicaciones, fallas multiorgánicas y lamentablemente tuvimos ese deceso", dijo el galeno.