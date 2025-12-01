Tragedia en Atlanta: muere una joven embarazada de 19 años por un conductor ebrio

La noche del viernes 28 de noviembre, una joven embarazada de 19 años, Jaylah Donald, y su hijo por nacer murieron en un accidente automovilístico cerca de Atlanta, en Covington. Aquí los detalles.
Al mismo tiempo, un vehículo —un BMW— circulaba por Fairview Road. Según la investigación, un auto tipo Hyundai Sonata, desde un camino privado, intentó incorporarse a la vía dando marcha atrás, sin ceder el paso.
Al incorporarse de forma incorrecta, el Hyundai fue embestido por el BMW en el lado del pasajero —donde iba Jaylah— provocando un impacto fatal. La joven murió en el lugar, y las autoridades confirmaron que estaba embarazada.
El hijo que esperaba, que se encontraba en su séptimo mes de gestación, también murió a raíz del choque.
Por su parte, su madre Takila resultó gravemente herida y fue trasladada en helicóptero al hospital Grady Memorial Hospital, donde quedó en estado crítico.
La policía identificó al conductor del BMW como Brandon Robinson. Aunque se afirma que conducía bajo la influencia del alcohol, hasta el momento de la publicación no se habían presentado cargos.
La tragedia sacudió a la familia. La abuela de Jaylah, en estado de shock, afirmó que apenas podía respirar cuando llegó al lugar del accidente. Según contó, estaban celebrando el Día de Acción de Gracias juntos antes de que Jaylah y su madre salieran para llevar a un vecino.
Jaylah tenía planes de ir a la universidad después del nacimiento de su hijo. Apenas unas horas antes del accidente había informado al padre de su bebé —y su propio padre— sobre su embarazo. Para la familia, el dolor fue doble: perdieron a una hija y a un nieto en cuestión de horas.
Tras la tragedia, se creó una página de recaudación en GoFundMe para ayudar con los costos del funeral, un memorial y brindar apoyo a la familia. Hasta el 1 de diciembre, se habían reunido unos 4,290 dólares de un objetivo de 6,500.