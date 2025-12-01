Cuba reconoce primeras muertes por epidemia de chikunguña y dengue

Tres semanas después de que el gobierno calificara de epidemia, el terrible brote de dengue y chikunguña, las alarmas se elevan con la cifra de muertes. Aquí los detalles.
El Ejecutivo cubano registró 33 muertes -21 de ellos menores de edad- por ambas arbovirosis. Un total de 21 personas fallecieron por chikunguña (14 de ellos menores de edad) y otros 12 por dengue (con 7 menores de edad).
El anuncio ocurre luego de semanas de críticas de activistas, disidentes y especialistas, así como las denuncias en medios independientes, quienes censuraron la falta de transparencia gubernamental sobre posibles decesos por estas enfermedades.
El primer foco de chikunguña se detectó en julio (el dengue es endémico), pero no se tomaron medidas a nivel nacional hasta noviembre, cuando ya las cifras de enfermos se habían disparado.
El Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha subrayado que aún existe una "amplia circulación" de las arbovirosis en todo el país y ha reconocido recientemente que por el momento no ha podido controlar el brote.
El dengue y el chikunguña -ambas transmitidos por la picadura del mosquito Aedes aegypti- encontraron en Cuba un terreno fértil para esparcirse rápida y descontroladamente.
El país está sumido en una grave crisis económica, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos.
La falta de combustible y de camiones de basura operativo ha limitado notablemente la recolecta de desperdicios -que se acumulan durante días en las calles- lo que ha facilitado los criaderos de mosquitos.
Las campañas estatales de fumigación también se habían reducido de forma sustancial por la falta de personal especializado, productos químicos y el combustible los equipos de fumigación.
En una intervención en la televisión estatal el 19 de noviembre, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, afirmó que el país tendrá que hacer frente a la epidemia con falta de "personal" y de "equipo".