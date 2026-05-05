Procesan a ginecóloga por muerte de bebé y pérdida de útero de paciente

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de procesamiento formal con distintas a la prisión preventiva fue dictado contra una ginecóloga obstetra, a quien se le señala por el delito de lesiones graves imprudentes, tras un procedimiento que derivó en la muerte de un bebé y la extirpación del útero de una paciente.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), la profesional atendió de emergencia en un hospital privado a una mujer embarazada que presentaba sangrado vaginal. No obstante, presuntamente no aplicó el manejo médico adecuado, lo que desencadenó severas complicaciones.
Las investigaciones establecieron que la doctora habría administrado únicamente una inyección para controlar el sangrado y posteriormente se retiró del centro asistencial.
Horas más tarde, la paciente fue trasladada al Hospital Escuela, donde se confirmó la muerte del feto.
Además, debido a la gravedad de la hemorragia, los médicos determinaron la necesidad de practicar una histerectomía, lo que dejó a la mujer sin posibilidad de volver a concebir.
El Ministerio Público sostiene que hubo negligencia médica al no realizar una cesárea de forma oportuna, lo que provocó consecuencias irreversibles en la salud y la vida de la afectada.