Procesan a ginecóloga por muerte de bebé y pérdida de útero de paciente

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), la profesional atendió de emergencia en un hospital privado a una mujer embarazada que presentaba sangrado vaginal. No obstante, presuntamente no aplicó el manejo médico adecuado, lo que desencadenó severas complicaciones.

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de procesamiento formal con distintas a la prisión preventiva fue dictado contra una ginecóloga obstetra, a quien se le señala por el delito de lesiones graves imprudentes , tras un procedimiento que derivó en la muerte de un bebé y la extirpación del útero de una paciente.

Las investigaciones establecieron que la doctora habría administrado únicamente una inyección para controlar el sangrado y posteriormente se retiró del centro asistencial.

Horas más tarde, la paciente fue trasladada al Hospital Escuela, donde se confirmó la muerte del feto.

Además, debido a la gravedad de la hemorragia, los médicos determinaron la necesidad de practicar una histerectomía, lo que dejó a la mujer sin posibilidad de volver a concebir.

El Ministerio Público sostiene que hubo negligencia médica al no realizar una cesárea de forma oportuna, lo que provocó consecuencias irreversibles en la salud y la vida de la afectada.