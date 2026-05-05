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Procesan a ginecóloga por muerte de bebé y pérdida de útero de paciente

La especialista es acusada de lesiones graves imprudentes tras presunta negligencia en la atención de una embarazada; el procedimiento habría derivado en la muerte del feto y daños irreversibles en la mujer

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 08:51
Procesan a ginecóloga por muerte de bebé y pérdida de útero de paciente

La mujer acudió a un centro asistencial privado y la ginecóloga solo le aplicó una inyección y abandonó el lugar.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de procesamiento formal con distintas a la prisión preventiva fue dictado contra una ginecóloga obstetra, a quien se le señala por el delito de lesiones graves imprudentes, tras un procedimiento que derivó en la muerte de un bebé y la extirpación del útero de una paciente.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), la profesional atendió de emergencia en un hospital privado a una mujer embarazada que presentaba sangrado vaginal. No obstante, presuntamente no aplicó el manejo médico adecuado, lo que desencadenó severas complicaciones.

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Las investigaciones establecieron que la doctora habría administrado únicamente una inyección para controlar el sangrado y posteriormente se retiró del centro asistencial.

Horas más tarde, la paciente fue trasladada al Hospital Escuela, donde se confirmó la muerte del feto.

Además, debido a la gravedad de la hemorragia, los médicos determinaron la necesidad de practicar una histerectomía, lo que dejó a la mujer sin posibilidad de volver a concebir.

El Ministerio Público sostiene que hubo negligencia médica al no realizar una cesárea de forma oportuna, lo que provocó consecuencias irreversibles en la salud y la vida de la afectada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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