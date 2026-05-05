Venían camufladas entre ropa, juguetes y encomiendas desde EEUU: contenedor incautado con armas

Aprovechando la apariencia de una carga común, los responsables habrían escondido el arsenal en bultos aparentemente inofensivos para evadir los controles, aunque inconsistencias en el embalaje alertaron a las autoridades.
Camufladas en un contenedor, autoridades hallaron más de 21 armas de fuego, cargadores y más de 200 municiones. Tras una inspección, el cargamento fue decomisado en Puerto Cortés, departamento de Cortés, según informaron autoridades policiales.
En el contenedor se transportaban electrodomésticos, ropa y zapatos usados, herramientas, televisores y juguetes. No obstante, durante la revisión, agentes detectaron inconsistencias en varios bultos dentro de una caja de cartón color café.
El decomiso incluye cinco pistolas calibre 9 milímetros, una marca SIG Sauer y cuatro marca Glock, así como un fusil AR-15 calibre 5.56 milímetros, según detalló la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
Entre las armas decomisadas se identifican pistolas Glock con series ALVM325, CHED034 y CHKH901, en colores beige, dorado y negro. También se incautó una pistola SIG Sauer en tonos beige y arena.
Las autoridades también hallaron 15 cargadores para armas de 9 milímetros y dos cargadores para fusil. Tras el conteo, se determinó que el cargamento incluía 206 cartuchos sin percutir: 46 calibre 5.56 mm marca MON, 100 calibre .300 BLK marca Winchester y 60 calibre 30-06 marca Federal.
La operación se llevó a cabo entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del pasado lunes 4 de mayo, en el Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).
El contenedor inspeccionado, identificado con el número SMLU852083, de color azul y con marchamo 6323922, procedía de Estados Unidos.
Las autoridades indicaron que hasta el momento se ha inspeccionado el 15 % del contenedor, por lo que el proceso continuará. Asimismo, señalaron que todo el material decomisado será remitido a las instancias correspondientes.
El contenedor provenía de Estados Unidos y transportaba encomiendas diversas. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán para determinar a los responsables del envío.